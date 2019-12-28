成为惹人嫌的港口. December. 28, 2019 07:59. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 韩国以被称为“汉江奇迹”的经济增长为基础，实现了世界前10位的经济。经济增长的背后，是港口和航运业成为与世界接轨的通道。从世界范围来看，经济发达的国家有英国的利物浦、美国的巴尔的摩、日本的横滨等靠港口发展起来的城市。在韩国，釜山就是属于这种情况。但是，港口失去了昔日的辉煌威容，现在变成了必须移往城市外围的“麻烦”。因为比起港口带来的经济优势，物流运输过程中带来的危险性和环境负担更大。 从环境部2017年公布的资料来看，首尔排放的细颗粒物为2524吨，釜山排放的细颗粒物更多，为2544吨。虽然不能单纯地将细颗粒物的排放量与人口进行比较，但从常识上很难理解，人口不足400万的釜山，细颗粒物排放量比10000万人口的首尔还要多，是难以理解的数字。 作为污染源，港口的影响可以通过港口城市之间的比较更加明确。2017年一年内，釜山共进出船舶49842次，是韩国第一大物流量城市，全体浮尘发生量的51.4%都发生在船舶上。排在第二位的仁川有18118次船舶进出，占全体可吸入颗粒物发生量的14.1%。与仁川相比，釜山的数值是压倒性的。 那么，港口为什么会成为可吸入颗粒物的罪魁祸首呢？让港口成为冤家这件事上，进出港口的船只是“犯人”。船舶与汽车不同，通常使用含有大量硫磺的船用C级燃料油。因此，船舶和车辆燃烧相同量的燃料时，船舶排出的硫磺量是汽车排出量的3500倍。研究还表明，一艘大型游轮可以排放350万辆柴油车的二氧化硫。车辆或船舶的内燃机燃烧时排放的二氧化硫是典型的颗粒物诱发物质。 此外，岸边的气象特点也是造成港口城市污染的原因。以港口所在的海岸为例，白天陆地比海洋加热得更快，产生的上升气流导致海上吹向陆地的海风。相反，晚上陆地冷却得更快，陆地上就会出现吹向海洋的陆风。但夜晚的温差比白天小，陆风的强度无法与海风相比。问题在于，这种差异能够起到将船舶上产生的污染物质不断堆积在岸边的作用。 最近，为了减少船舶的空转，设置了陆上电源供给设备，港口内船舶低速运行等符合港口特性的微细颗粒物对策，这些都值得肯定。但是，为了改善港口城市的空气质量，不仅要对船舶排出的污染源进行管理，还要考虑到海岸的气象特点，制定综合管理对策。在国内，蔚山最近构筑了综合掌握港口天气和空气后制定对策的“港湾海洋气象解决方案”。期待釜山能制定像这样综合管理天气和空气的港口量身定做对策，能够洗刷掉世界十大污染港的污名。

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