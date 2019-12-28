李升佑转会比利时4个月后迎来联赛首秀. December. 28, 2019 07:59. by 李沅柱 takeoff@donga.com. “韩国足球希望之星”李升佑(21岁•照片)在转会到比利时职业足球圣图尔登队约4个月后，终于迎来了自己的联赛首秀。 27日，在比利时贝弗伦的弗雷德里克球场结束的与华斯兰德队的2019~2020赛季比利时足球甲级联赛第21轮客场比赛中，李升佑在球队0比1落后的下半场第24分钟替补登场，一直踢到比赛结束。虽然李升佑作为2线攻击手活跃地驰骋在球场上，但是没能实现助攻或进球。圣图尔登队最终以0比1负于对手，目前积23分(6胜5平10负)，在16支球队中排名第11位。 2011年李升佑在西班牙FC巴塞罗那所属的U14梯队Infantil A队开始海外生活，2017年转会到意大利甲级联赛维罗纳队，8月30日他转会到了比利时联赛。圣图尔登队在当天比赛后将休息3周左右，于明年1月19日在主场展开联赛比赛。

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