日本：“将向中东海域派遣海上自卫队”. December. 28, 2019 07:59. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本政府27日在阁议（国务会议）中决定，将向中东海域派遣约260名海上自卫队员。日本同时将派遣一艘海上自卫队护卫舰和两架P3C巡逻机。虽然名义上是以收集情报为目的，但如果自卫队介入武力冲突，可能会引发违宪争议。 日本政府的这一决定，是在美国特朗普政府7月邀请日本加入为中东霍尔木兹海峡海上护卫的联合舰队5个月后作出的。日本决定不参加由美国主导的联合舰队，独自收集情报，照顾到了传统友邦伊朗。活动范围也确定为阿曼湾、阿拉伯海北部和也门附近的曼德海峡等3个海域的公海，把邻近伊朗的霍尔木兹海峡和波斯湾排除在外。 护卫舰（高波舰）将于明年2月初出航。P3C巡逻机决定使用派往索马里海峡的两架巡逻机。作为旨在阻止自卫队活动的装置，决定以一年为单位通过国会报告程序，由内阁会议决定是否延长任务。 日本政府以防卫省设置法为基础的“调查与研究”作为派遣的法律依据。在这种情况下，武器的使用仅限于正当防卫和紧急避难。因此，在紧急状态下，可以根据自卫队法的“海上警备行动”，在不达到武力行动的范围内使用诸如警告射击等一定范围的武器。但是，如果发生自卫队介入武力冲突的情况，将不可避免地引发违反宪法的争议。

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