朝野政党应承诺处理《选举法》，先处理预算、民生法案. December. 27, 2019 07:49. by 郑渊旭记者 jyw11@donga.com. 共同民主党决定将原定于昨天召开的国会全体会议推迟一天，于今天处理《公职选举法》修订案。在对《选举法》的无限制辩论结束的情况下，临时国会会期重新开始，就可以不经无限制辩论直接进行表决。由泛执政圈“4+1”协议体制定的选举法在全体会议上获得通过已进入读秒阶段。 自由韩国党代表黄教安昨天在对国民的呼吁书中表示：“（如果强行处理选举法）将寻求一切合法手段，使被改坏的选举法成为无用之物。”其宗旨是创建比例专门卫星政党“比例韩国党”。执政党虽然表示从未考虑过针锋相对的“比例民主党”，但这种可能性仍然存在。群小野党内部也有人提议修改选举法，从根源上封锁诸如“比例韩国党”等卫星政党的建立。排除第一在野党、由“4+1”协议体随意制定畸形修正案，再制定“修正修正案”，就是想再次修改本来就是破烂不堪的《选举法》。 如果这种选举法在全体会议上得以通过，朝野就选区划分问题将展开激烈的心理战。在253个选区中，如果超过人口上限的世宗、江原春川、全南顺天3个选区分别被分区，其他3个选区的整合将不可避免。据悉，隶属于“4+1”协议体的群小野党决定，在挽救形势有利的湖南圈选区的同时，缩减3个首都圈选区。继《选举法》之后，如果连划分选区都由把第一在野党排外之外的“4+1”协议体按照密室决定推进，选举的公正性就会消失。 国会议长文喜相23日提前了《选举法》提交顺序后，接连出现了“阻扰议事（无限制辩论）”，年内处理预算附属法案和民生法案变得前景不明。如果《选举法》处理完毕，围绕《高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）法》的处理，将再次展开“无限制辩论”。如果作为明年政府预算法律依据的预算附属法案的处理拖到明年，政府预算的执行将不可避免地出现问题。民生法案中的《兵役法》修正案是代替今年到期的现行《兵役法》的法案。如果年内处理无果，预计即将实行代替服役制的兵务行政将出现大混乱。即使进行政治攻防，也不能把民生当作人质。朝野双方至少应该首先就优先处理预算附属法案和民生法案达成协议。

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