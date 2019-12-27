恶魔经纪人. December. 27, 2019 07:50. by 李恩澤 nabi@donga.com. 带领柳贤振前往多伦多蓝鸟队的经纪人斯科特•波拉斯被球队相关人士称为“恶魔”。因为他总能用绚烂的协商手法，使球员的合同规模超过市场价值。要么拖延时间让球队头疼，要么制造球队之间的竞争格局，以此抬高身价。为了签订大型合同，他雇用了球探、体能教练、体育心理学家以及计算机工程师和经济学家等。所以，球员们称他为“天使”。 此次柳贤振和多伦多队的合同在金额方面非常成功。虽然没能达到公开承诺的1亿美元，但从自由签约选手(FA)市场趋势来看，4年8000万美元也是很好的条件。波拉斯过去曾经的谈判手法是，虽然双方只相差5万美元左右，但还是会搁置谈判，考虑到这一点，8000万美元应该是他能争取到的最高金额。对于多伦多来说，波拉斯无疑是个魔鬼。 但是，波拉斯是否是柳贤振的天使还是个疑问。钱虽然拿得多了，但为了拿到钱选择的球队却并不太满意。选手们说钱就是自尊心。所以寻找波拉斯，结果是令人满意的。但是，从朴赞浩、秋信守等过去通过波拉斯签下大型合同的韩国MLB球员的事例来看，我们不得不重新思考成功的合同到底是什么。 经纪人的作用主要有两个。那就是进行管理让球员最大限度地发挥水平，把握市场，把球员的身价提高到峰值。如果这两件事都得到满足，那将是最佳合同。但波拉斯只专注于身价。从没有听说，搁置球员的适应因素不管，和俱乐部进行拉锯战的故事。因此，他主要与只用钱排队的人进行协商。也就是说，外国选手的适应(管理)问题非常重要。 回想起在洛杉矶道奇队效力时期的朴赞浩，现在的存在感是很大的遗憾。因为2001年他与得克萨斯骑警队签订的大型FA合同(5年6500万美元)以“吃完就跑”的污名收场。虽然说受伤是问题，但更多的是环境问题。当地球探也表示：“此前已习惯于道奇队的管理的朴赞浩在得克萨斯队即使出现伤病也无法说出口，只能养伤，而球队和媒体的指责最终让他失去了自信。”秋信守的情况也大同小异。波拉斯促成的巨额合同被认为是最差的，球员的自尊心和荣誉受到了极大的伤害。风光在人前，背后却是满身疮痍。 这一次，波拉斯的选择也没什么两样。多伦多队是一支击球手实力很强的美国联盟球队，球队身处强队云集的东部赛区。主场球场对击球手也很有利。柳贤振是具有受伤危险性的选手，在本赛季投出了很多球，因此不能排除后遗症。但是身处加拿大的多伦多队并没有像道奇队一样管理亚洲选手的秘诀。熟悉亚洲球员的球队知道如何才能让他们发挥出最佳的性能。等待的时候会等待，需要的时候会填补。这一点与球队成绩挂钩。 看到前辈们的事例后，柳贤振也许会从另一个角度进行思考，但既然与波拉斯联手，就无法摆脱他的节奏。虽然一度有报道称“柳贤振想要与一支距离洛杉矶很近的西部球队签约”，但波拉斯的一句话“在首尔无论哪里都离得很远”，稳定了局面。 波拉斯是柳贤振的天使还是恶魔最终还是取决于柳贤振本人。在与现在不同的环境下，他会有4年的时间来得到评估。比起创造韩国投手FA最高额记录，希望他能成为第一个成功完成FA合约的韩国选手。这就是自尊心。

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