在20岁以下世界杯上率领韩国国奥队首次获得FIFA大赛亚军的郑正龙主教练. December. 27, 2019 07:49. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “这是在取得有价值的成果的同时，新的挑战已经开始，人生中不会出现第二次的一年。” 今年6月在波兰结束的国际足联(FIFA)20岁以下世界杯上，率领韩国国奥代表队历史上首次获得FIFA主管大赛亚军的“诸葛龙”(诸葛亮+郑正龙)郑正龙主教练(50岁)这样定义即将过去的2019年。 除了“老幺哥哥”李康仁(18岁•瓦伦西亚)之外，没有其他拿得出手的明星，“进入16强都不易”，率领这样的韩国队获得亚军的郑主教练包揽了韩国体育奖最佳教练奖和亚洲足球联盟(AFC)最佳男教练奖。 从明年开始，郑教练将首次踏足职业舞台。郑教练从2006年开始担任大韩足球协会专职教练，集中培养青少年，上月28日他就任K2联赛首尔衣恋队主教练。 26日在京畿加平郡某度假村见到的郑教练说：“我一直在和周围怀疑的眼光作斗争，对于我来说，我并不害怕进行新的挑战。”毕业于庆一大学后在实业队衣恋、彪马等队效力的他，在现役时期没有各年龄段国家代表选手的经历。一直作为足球界的“土汤匙”生活的郑教练通过20岁以下世界杯改变了周围的评价。 在世界杯上，郑主教练展现出了在上命下服文化中过着现役生活的40、50多岁的指挥者和反抗权威主义，重视公正性等价值的“Z一代”(1999~2001年出生)之间梦幻般的融合。“比起反复说‘不要’，在要求选手自律的节点上，带来了分阶段允许选手使用手机等变化。球员们首先信任我，这让我们的关系更加紧密。”郑教练表示，自己的领导力不是严厉的父亲或可怕的大哥类型，而更接近于叔叔类型。“叔叔的话偶尔不听不是也可以吗？说给零用钱的话，会很好地追随你....” 在20岁以下世界杯成员中，吴世勋(尚州)、严元相(光州)等入选了将参加2020年东京奥运会最终预选赛(明年1月)的22岁以下国家代表队名单。目前，李康仁正在与俱乐部协商抽调事宜，他还没有确定是否与国家队会合。郑教练对弟子们留下了嘱咐的话。“长身(193厘米)的吴世勋拥有制空权，脚下速度很快的元相希望他能利用速度带动球队的进攻。世界杯的经验将成为巨大的财富。”据悉，李康仁在世界杯之后，也会偶尔与郑教练进行个人联系。对此，郑教练笑着说：“说如果自己无聊的话，会联系我‘什么时候见一次面’。”他还说，“康仁为了弥补自己的弱点(参与防守的能力)而努力，结果被罚下场。我认为这一点是值得肯定的。” 郑教练决心以“叔叔领导力”为基础，在3年内带领首尔衣恋升上K1联赛，与FC首尔队达成“首尔德比”。从2015年开始参加K2联赛的衣恋队目前还没有过升入K1联赛的经验。最近两个赛季连续排名倒数第一。郑教练笑着说：“不久前在演讲会上表明了带领球队升入K1联赛的抱负，当时在场的首尔队主教练崔龙洙看着我笑了。所以我说‘FC首尔降入K2联赛的话，德比就不能成行了，因为我们到时会升到K1联赛的’。” 作为U20世界杯亚军，郑教练有一个未能兑现的承诺。他说：“如果夺冠，我会尽情跳舞。”记者问郑教练“如果率领衣恋队成功升入K1联赛，届时会看到您的舞蹈吗？”，对此他表示，“跳舞的场面应该会展开吧。不，我觉得还能做比这更厉害的东西。”

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