中国试射把美全境纳入射程的潜射导弹，还与俄、伊举行联合军演. December. 27, 2019 07:49. by 李世亨, 尹完準 turtle@donga.com,zeitung@donga.com. 在美国继续对伊朗实施空前严厉的制裁的情况下，中国和俄罗斯将与伊朗一起在印度洋北部和阿曼海举行历史上首次海上联合军事演习。中国还试射了可以打击美国全境的洲际弹道导弹级核弹头的潜射弹道导弹，展示了肌肉。中国与俄罗斯携手与美国对抗的态势仍在持续，引起了人们关注。 据美联社和伊朗梅尔通讯社25日报道，三国海军参加的这次演习名为“海洋安全带”，在27日至30日期间举行。该地区是海湾的入口，且靠近世界最大的原油运输海域霍尔木兹海峡。伊朗军方说：“这次演习的目的是加强中东地区的国际贸易安全。伊朗、俄罗斯和中国交换安全经验、对抗恐怖主义和海盗行为，是最重要的目标。” 但此次演习是为了支援因美国退出《中程核力量条约》及经济制裁而陷入困境的伊朗，很多人认为这是中国和俄罗斯在中东地区对抗美国的举动。 为加大对伊朗的军事压力，美国与友好国家结成了在海湾海域活动的海军军事联盟“霍尔木兹护航联盟”，中国和俄罗斯对此表示，“威胁中东地区的稳定”。值得关注的是，韩国也有可能根据美国的要求，向霍尔木兹海峡派兵。 美国表示，伊朗直接介入了也门胡塞反政府武装宣称是自己所为的今年9月针对沙特阿拉伯国营石油企业阿美石油公司的石油生产设施和油田的无人机及导弹攻击，正在加大对伊朗的压力。美国在阿美石油公司遇袭事件发生后，向沙特增派了美军，并增设了导弹防御系统。 伊朗表示，将利用此次演习扩大与中国、俄罗斯的军事合作。据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗海军少将何塞因·汉扎迪说，“这次演习是伊朗与中国、俄罗斯海军广泛合作的一部分，其中包括潜艇和驱逐舰的生产”。也有预测称，像巴基斯坦这样反美倾向较强的国家今后有可能参加中国、俄罗斯、伊朗的联合军事演习。 中国22日在渤海向西试射了射程为美国全境的洲际导弹级潜射导弹“巨浪-3”。中国官方媒体“观察者网”没有直接提及发射“巨浪-3”的事实，但表示：“在北京看到了奇怪的云层（导弹轨迹）”，“中国政府以20日至27日在渤海实行军事任务为由发布了禁航令。” 据悉，“巨浪-3”是从中国的094型战略核动力潜艇上发射的。该导弹射程达1万公里，被认为可以搭载核弹头打击美国本土。

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