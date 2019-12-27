美国中餐馆逐渐减少的原因. December. 27, 2019 07:50. by 朴湧 parky@donga.com. 旧金山市有着美国历史最悠久的唐人街，5年前这里的每10家餐馆中就有一家是中餐馆。今年减少到0.88家。 美国的中餐馆是象征不停工作的亚裔移民的工作场所，甚至可以说，在大多数商店关门的圣诞节里，中餐馆也是为数不多几个可以外出就餐的餐厅。但在世代交替的变化中，中餐馆开始走下坡路。分析指出，中餐馆数量的减少主要得益于亚裔移民社会的变化，包括第一代移民的退休和子女一代进入其他高收入行业。 据美国《纽约时报》24日报道，餐馆点评网站“YELP”的统计显示，在纽约、旧金山、芝加哥、华盛顿等美国20个大城市的餐馆中，中餐馆所占比重已从2014年的7.3%降至6.5%。报道说，这一期间20个大城市的餐馆数量增加了1.5万家，而中餐馆数量则减少了1200家。 但这并不意味着美国人对中国饮食的兴趣减少。“YELP”网站中餐馆的页面浏览比重和平均评分都没有下降。同期形成对照的是，同为亚裔的韩国、印度、越南餐厅的比重则在稳步上升。 1966年中国文化革命后，大批华裔移民前往美国寻找自由和机会。语言、技术等不足的他们为了生计开设了餐厅。第一代移民为了给子女提供其他机会而出现的教育热，开始在子女一代中见效。 根据2015年至2019年美国人口普查统计，第一代华裔移民从事最多的个体经营是餐馆。第二代改为计算机服务业、牙科等。在子女教育热高涨的韩裔移民社会，也出现了类似的现象。第一代移民在餐馆工作最多，但第二代却变成了咨询、内科医生等高收入行业。哥伦比亚大学社会学教授珍妮弗·李在接受《纽约时报》采访时分析说：“子女们正在恢复第一代移民到美国时失去的经济地位。”

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