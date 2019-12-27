美国出动至少22架侦察机的费用达数百亿，成为防卫费磋商新变数. December. 27, 2019 07:50. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜预告“圣诞礼物（挑衅）”的“D-day（来临日）”（25日）已经过去，但美国丝毫没有放松对朝监视。简直是在对韩半岛一带进行地毯式轰炸，倾泻各种侦察资产。 美军继25日一次性投入“联合之星”（E-8C）地面监视侦察机等5架主力侦察机后，26日又派遣3架侦察机前来韩半岛，密切掌握朝鲜发射洲际弹道导弹和潜射弹道导弹的迹象。 据军用飞机追踪网站“飞行器关注”透露，从26日凌晨到下午，从“联合之星”开始，两架“眼镜蛇球”（RC-135S）导弹监视侦察机依次从冲绳嘉手纳基地起飞。特别是接连向东部海域投入了能够追踪导弹、弹头的轨道的“眼镜蛇球”。韩国军方负责官员表示：“几乎24小时都在盯着江原道元山和咸镜南道新浦的潜水艇、潜射导弹基地的动向。”也就是说，美国倾向于朝鲜会把发射洲际导弹挑衅作为“最后的筹码”、发射潜射导弹。 韩国军方内外普遍认为，朝鲜预告圣诞节礼物后，美国投入的侦察资产规模前所未有。朝鲜外务省负责美国事务的副相李泰成3日发表谈话，强调年底谈判的时限，并表示“拿什么作为圣诞节礼物，取决于美国的决心”，到目前为止，美国已向韩半岛投入7种、至少22架以上的侦察机。 在朝鲜发出挑衅预告的当天，以投入“联合之星”和总共只有两架的“战斗派遣”（RC-135 U）电子侦察机开始，美军相继投入“联合铆钉”（RC-135 W）、“全球鹰”（RQ-4）高空无人侦察机、信号情报侦察机（EP-3）、反潜巡逻机（P-3C）等，几乎每天都为监视朝鲜而飞临韩半岛。其中，来自驻日美军的“联合之星”和“眼镜蛇球”两机组合，以“每天两班制”事实上对朝鲜进行了“全部投入”地监视。“全球鹰”和“联合铆钉”等也在以短则一天、长则两三天的间隔，出现在首尔等首都圈上空。 韩国军方相关人士表示：“在东北亚部署的侦察机中，几乎大部分兵力都投入到了监视朝鲜方面。”因为22架战斗机是美军故意通过“飞行器关注”等手段向朝鲜施压而披露的数字，如果包括非公开侦察活动，估计数量会更多。 据推测，为遏制朝鲜圣诞节挑衅而投入的这些美国侦察资产的展开费用也不容小觑。只计算展开费用（燃料费等），还是包括整体运营维持费用（地上滞留费用、人工费等），预计一次出动需要数亿乃至数十亿韩元。据悉，驻韩美军的核心监视资产U-2侦察机一次飞行需要100万美元（约11亿韩元）。如果从驻日美军基地起飞，势必需要更多的费用。军方消息人士表示：“朝鲜发出圣诞礼物警告后，至今为止投入到韩半岛的美国侦察机的启动费用可能超过数百亿韩元。” 美国将在年底和新年初“满负荷运转”侦察机，全力监视朝鲜。对此，有分析认为，如果年末、新年初以后朝鲜的挑衅征兆仍然平静，特朗普总统可能会将侦察机的对朝监视费用包括在驻韩美军防卫费分摊额中，向韩国提出要求。也就是说，他们会主张美国动用了韩国军队不具备的高价侦察战斗力，阻止了朝鲜的挑衅，因此有可能在推迟到明年的《韩美防卫费分摊额特别协定》磋商中，展开要求支付对朝侦察费用的攻势。韩国政府一名相关负责人表示：“如果韩国对侦察费用感到为难，美国可能会大幅减少平时侦察机的展开次数或要求韩国引进相关侦察资产。”

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