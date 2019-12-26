柳贤振出国，多伦多特级助手将是“希望之星三剑客”. December. 26, 2019 07:35. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 在洛杉矶道奇队，柳贤振(32岁)得到了老将捕手拉塞尔•马丁(36岁)和2019国家联盟最有价值球员(MVP)科迪•贝林泽(24岁)等人的充分帮助。柳贤振在与马丁配合的20场比赛(130又三分之二局)中，取得平均责任失分1.52的优异成绩。外野手贝林泽以47个本垒打、115打点的强大火力和滴水不漏的防守支援了柳贤振。 转战多伦多蓝鸟队的柳贤振要想活跃在“激战战场”美国联盟(AL)东部赛区，需要队友们的支援。进入球队重建期的多伦多队，部署了未来发展潜力很大的“希望之星三剑客”。2019赛季成功进入顶级联赛的他们有一个共同点，那就是三人都是美国职业棒球大联盟“传奇”的第二代。 最受关注的新星是3垒手弗拉基米尔•小格雷罗(20岁)。 格雷罗的父亲是2018年入选棒球名人堂的“怪兽”弗拉基米尔•格雷罗(MLB总击球率0.318，449个本垒打)。从二流职业联赛时期开始作为特级希望之星受到关注的小格雷罗在本赛季的123场比赛中取得了击球率0.272和15个本垒打的成绩。他在7月份的全明星赛本垒打大赛上击出了历史上最多的91个本垒打，展示了从父亲那里继承的天生神力。虽然当时在决赛中以1个本垒打之差输给了皮特•阿隆索(纽约大都会队)，失去了冠军，但给人留下了深刻的印象。 2015年进入棒球名人堂的克雷格•维齐奥(总击球率0.281，291个本垒打)的儿子，2垒手凯文•维齐奥在本赛季参加的100场比赛中的击球率为0.234。 虽然攻击力稍弱，但凭借出色的防守能力，他在AL新人王的投票中名列第五。游击手博•比塞特直到7月才参加顶级联赛，虽然只参加了46场比赛，但取得击球率0.311和11个本垒打的成绩，显示出良好的击球指标。他的父亲丹特•比塞特(总击球率0.299，274个本垒打)职业生涯主要效力于科罗拉多洛矶队，曾4次入选全明星队，是一名非常有实力的巨炮手。 与柳贤振组成搭档的接球手是有着两年顶级职业联赛经验的丹尼•詹森(24岁)。詹森是一名防守型接球手，他有着出色的Framing和拦截能力。据棒球统计网站Fangraphs透露，詹森的Framing数值(把挂在好球区边缘的球变成好球的能力)为8.1，排在MLB全体第8位。这与攻击好球区每个角落的柳贤振的投球风格十分匹配。MBC Sports Plus解说员宋载宇表示：“多伦多队以球队历史上规模最大的自由签约选手(FA)合同引进柳贤振，是因为球队有在2、3年后与这些有潜力的选手一起腾飞的计划。将与柳贤振的合同期限定为4年也是考虑到了这一点。”

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