房地产政策，考验本届政府的实力. December. 26, 2019 07:35. by 申然琇 ysshin@donga.com. 文在寅总统上个月在同国民对话时表示“房地产价格正在趋于稳定”时，可能有很多人已经崩溃。首尔市民们目睹了自己租住的公寓的交易价格在三四年间上涨了50%、熟人的房价也上涨了5亿∼10亿韩元。没能搭上这一拨涨价潮流的大多数人和青年们绝望地说：“现在永远都不可能在首尔拥有自己的家了。”如果首都地区有公寓出售，即使是末班车也要搭乘的人也会蜂拥而至，共有2万人申请购买187套公寓。到底是谁遮住了总统的眼睛和耳朵？ 据说，政府和执政党认为，在过去10年保守政权时期，由于将房地产作为扶持景气的手段，大幅放宽限制，导致房价从2015年开始上涨。说得有理。但是从2017年起到今年为止的上涨，是无可辩驳的。是不是政府因为摸错了房地产市场而助长了“肿涨”？ 政府在2年半的时间里共出台了18次房地产对策。但是房价持续上涨，在此期间首尔公寓的中位价格从6亿韩元上涨到了8.7亿韩元。就这2.7亿韩元，普通人即使努力工作10∼20年，也很难积攒。公共机关韩国鉴定院表示，首尔公寓价格平均上涨了10%，KB国民银行认为上涨了20%。机构之间存在如此大的差异，这首先就是一个问题。没有正确的统计，就不可能出台正确的政策。 多住宅拥有者也增加了。去年拥有多套住房的人数为220万人，比前一年增加了7.3万人。政府于2017年收紧了普通人的贷款，提高了税金，把所有优惠送给了真正拥有多住宅的租赁业主。批评之声不绝于耳，虽然这次“12·16”对策中减少了一些优惠，但让他们交出房子的诱因仍然不够。租赁业主甚至有义务持有一段时间，这被认为是“捂盘惜售”的原因。 近年来，加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡等许多国家因中国人投资住房价格暴涨，加强了对外国人的限制。韩国也有报道称外国人5年间在首尔江南和马龙城（麻浦、龙山、城东三区）购买了超过1万套公寓，但是政府连现状也未能掌握。外国人没有受到贷款限制，本国国民反而受到了逆歧视。 首尔的无住宅家庭超过200万户，占全体的50%。虽然全国的住宅普及率超过了100%，但首尔的很多住宅因老旧而面临消失的状况，国民希望居住的新住宅也仍然不足。要想满足“自己买房”的愿望，无论是让多套住房者把房子交出来，还是搞活重建再开发，都要在人民希望的地方多提供更多住房。 提高多住宅拥有者的拥有税，收紧贷款，抑制投资等投机需求是必要的。但是，这一期间政府的对策是否及时、适当，还是个疑问。不能在部门之间出现分歧、或者在房价上涨之后，采取马后炮的应对措施，而应该由各部门合作，先发制人进行应对。就算是被部分人骂作容忍不劳而获，也需要利用人的心理和市场力量推出精准的政策组合。 在人口占全国一半的首都地区，如果房地产价格暴涨，即使再怎么提高最低工资、缓解收入不平等现象，平民的生活也不会好转。要动用一切可用手段稳定房地产价格，支持老百姓拥有自己的房屋。国民要求的不是只有善意的政府，而是真正具有稳定民生的“实力”的政府。未来的房地产走势，将成为体现现政府政策实力的一个试金石。

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