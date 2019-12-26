“破布选举法”将导致比例卫星政党，如果强行实施将给宪政史带来污点. December. 26, 2019 07:36. . 将自由韩国党排除在外的泛执政圈“4+1”协议体制定了《公职选举法》修订案，旨在推迟处理这一法案的阻挠议事冗长演讲（无限制辩论）已于昨晚12点结束。阻扰议事演讲本来是在野党的合法妨碍议事的战术，但执政党议员们却首次进行了赞成《选举法》的无限制辩论。如果改而进入临时国会的会期，进行过冗长演说的法案可以立即进行表决。执政党表示，将在新会期开始的今天，提交《选举法》进行表决。 “4+1”选举法由“选区（253席）+政党名簿比例代表（17席）+准联动型比例代表（30席）”3种组合构成。能在选区确保较多议席的院内第一、第二大党的比例代表份额将大幅减少。在适用50%联动率的30个比例代表席位上，院内第一、第二大党的份额几乎消失，将由群小野党拿走。因为要保障在选区死票中被抛弃的群小野党的份额，第一、第二大党在政党投票中获得的票大部分会成为废纸。具有同样价值的选区投票和政党投票的均衡将被打破。更何况，在保留帝王式总统中心制的情况下，只借用内阁制国家德国式联动型比例代表制，无异于是只把有利因素加进去的选举法“改划选区”。 自由韩国党表示，如果该选举法获得通过，将成立专门用来分享比例代表份额的卫星政党“比例代表韩国党”。执政党内部也出现了“应该组建比例代表民主党进行对抗”的意见。但是，执政党为了处理高层公务员犯罪调查处法，向群小野党赠送了选举法礼物，却不能不看群小野党的脸色，陷入了左右为难的境地。 群小野党虽然在最后阶段的协商中把撤回“惜败率制”包装为“大局决断”，实际上却确保了联动型比例代表的份额。在封锁第一、第二大党进入的情况下，扩大了群小野党的议席蛋糕。因此，有人指出，群小野党实际上起到了执政党的卫星政党“比例民主党”的作用。另外，选区多在湖南地区的群小野党向执政党施压，也救活了很多原本属于合并对象的湖南选区。以尾巴摇动身体的悬崖边谈判，实利尽收，还包装成“改革”，是不知羞耻的行为。 历来有关“选举规则”选举法的协商，从来没有这样单方面进行。在排除第一在野党的情况下进行的“4+1”密室协商中成为破布的选举法，只能提供政治伎俩的借口。如果这种选举法被单方面处理，将成为我国宪政史上的一大污点。

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