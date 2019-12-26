朝鲜的圣诞节“礼物”究竟是什么，大家都只能盯着金正恩. December. 26, 2019 07:37. by 黄仁瓒记者、尹相虎 军事记者 hic@donga.com,. 朝鲜曾预告25日将送给美国“圣诞礼物”，美国当天罕见地出动4架侦察机前往韩半岛结网进行监视。就朝鲜挑衅的可能性，美国总统特朗普施压表示，“如果发生惊人的事情，将非常成功地处理”。但他同时表示，“说不定他（朝鲜国务委员会委员长金正恩）会送来一份精美的礼物。”他一方面强调首脑间的亲密关系，又同时发出了不要进行发射洲际弹道导弹之类的高强度挑衅的施压和怀柔信息。 据军用飞机动向追踪网站“飞行器关注”25日称，美国空军的“联合铆钉”（RC-135 W）、“联合之星”（E-8C）、“全球鹰”（RQ-4）、“眼镜蛇球”（RC-135 S）等4架侦察机，被发现在韩半岛上空及东部海域上空对朝鲜进行飞行侦察。他们在24日晚和25日凌晨展开行动，严密监视了朝鲜的洲际导弹等地面、潜射弹道导弹等海上动向。这些侦察机打开位置识别装置，暴露了侦察行动，向朝鲜发出“一切尽在眼底”的公开施压信息。 正在休假的特朗普总统当地时间24日在美国佛罗里达州海湖庄园与美军举行视频会议后对记者说，“说不定与导弹试验相反，会送来一个漂亮的花瓶。”他表示：“这绝对无法预知。看看发生什么事吧。” 韩国政府当局正在关注朝鲜在本周召开党全体会议、向美国传达信息的可能性。韩国政府一名消息人士表示：“最快可能于25日或26日举行党中央全体会议。”

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