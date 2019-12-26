民主劳总登上“第1劳总”的宝座，政策影响力将会变大. December. 26, 2019 07:37. by 柳成烈记者•宋慧美记者 ryu@donga.com,1am@donga.com. 全国民主劳动组合总联盟(简称民主劳总)在政府的官方统计中首次超过韩国劳动组合总联盟(韩国劳总)的工会成员数，以2018年末为基准，登上了国内“第1劳总”的宝座。这距离1995年民主劳总创立以来，已经过去了23年。随着劳动权力以民主劳总为中心进行重组，预计今后在最低工资和社会对话等政府主要劳动政策决定过程中，民主劳总的影响力将进一步变大。 据雇佣劳动部25日发表的《2018年全国劳动组织现状》显示，以去年年末为准，民主劳总的工会成员人数达96.8035万人，比韩国劳总(93.2991万人)多出3.5044万人。国内劳动界有两个国家中心(产别工会的全国中央组织)，将工会成员人数更多的劳总命名为第1劳总，赋予其代表性。 民主劳总自现政府上台以来，成员猛增25万人以上，登上了第一劳总的宝座。同期，韩国劳总也增加了约9万人，但未能摆脱民主劳总的追击。民主劳总当天发表声明称：“这是烛光抗争后提高的劳动权扩大要求的结果。作为第1劳总，将感到无限的责任感，走向200万组织化。” 劳动界分析认为，民主劳总起势，并将成为现政府公共部门开展正规职政策的最大原动力。在正规职转换过程中，有组织的非正规职工会大举加入了民主劳总。曾是法外工会的全国公务员劳动组合(约9万人)也于去年3月将解职者从工会成员中除名后合法化，政府统计也包括在内。如果全国教职员工劳动组合(全教组•约5万人)也合法化，那么民主劳总和韩国劳总的差距将进一步扩大。 预计，今后在最低工资委员会等劳动界参与的70个政府委员会中，民主劳总的影响力将进一步变大。民劳总作为第1劳总应该表现出负责任态度的社会压力也会越来越大。韩国劳动研究院研究委员郑兴俊表示：“民主劳总不要一味坚持斗争路线，应该更多地进行‘战略性思考’的社会压力会越来越大。”

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