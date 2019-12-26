“无限制辩论”结束，《选举法》冲突一触即发. December. 26, 2019 07:37. by 金志炫 jhk85@donga.com. 除自由韩国党之外的“4+1”协议体（共同民主党、正未来党、正义党、民主和平党及代案新党）最早将从26日开始试图对《选举法》修订案进行表决。 根自由据韩国党的要求，从23日开始的对《选举法》的阻挠议事冗长演讲战术（无限制辩论），有16名朝野议员参加，进行了50小时10分钟，25日晚12时与会期同时结束，从26日起开始共同民主党要求的新临时会议。根据国会法，业已进行无限制辩论的议案将在新会期第一次全体会议上未经讨论就进行表决，因此“4+1”协议体计划当天召开全体会议，试图处理《选举法》。 但是，自由韩国党提议的对副总理兼企划财政部长官洪楠基的罢免建议案成为全体会议开会时间的主要变数。自由韩国党12日追究强行处理预算案的责任，提出了罢免建议案，并于23日晚7时57分提交给了全体会议。罢免建议案如果在提议后的72小时内不进行表决，将被废弃。据悉，共同民主党为避免罢免建议案表决，正在讨论72小时后的26日下午7时57分以后，在26日深夜或27日举行全体会议的方案。 自由韩国党计划从27日开始，由黄教安代表等党领导层前往首尔站等地，展开对国民宣传，主张《选举法》修改案的不当性。

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