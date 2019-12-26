现代建设在新加坡和越南承揽到8000亿韩元规模的工程. December. 26, 2019 07:37. by 李새샘 iamsam@donga.com. 现代建设25日表示，在新加坡和越南接到了总规模达8000亿韩元的工程订单。 现代建设此次承揽的工程是新加坡陆上交通厅招标的4.343亿美元(约5094亿韩元)规模的北南高速公路N113、N115工区工程和越南民间房地产开发企业KDI招标的2.5亿美元规模的“贝加城”综合开发工程。 新加坡北南高速公路工程是在新加坡北部三巴旺地区一带修建总长4.5公里的高架桥及进出口灯的项目，计划于2026年11月竣工。贝加城综合开发工程是在越南中部度假城市芽庄地区建设地下1层至地上30层规模的高档酒店及别墅园区的项目，预计于2022年6月竣工。 现代建设方面表示：“今年现代建设承揽的海外工程到目前为止共达40亿美元规模。如果目前正在推进承揽的新加坡风骨体育中心建设工程(约2.2亿美元规模)的合同能够达成，那么12月一个月时间仅在东南亚地区订单总额就将达到1万亿韩元规模。”

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