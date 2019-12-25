韩日首脑“一致同意通过对话解决问题”，要一起铺平“双赢”之路. December. 25, 2019 07:28. . 文在寅总统和日本首相安倍晋三昨天在中国成都举行首脑会谈，就为改善一直处于胶着状态的两国关系而努力达成了共识。这是两位首脑自去年9月纽约联合国大会之后时隔15个月再次会面。 当天的会谈超过预定的30分钟时间，持续了约50分钟，文在寅希望日本取消对韩出口限制，安倍则希望日本通过出口当局之间的对话解决问题。青瓦台发言人高旻廷表示，两位首脑就强制征用受害者赔偿判决确认了彼此的立场差异，但在“通过对话解决问题的必要性”上达成了共识。据悉，两国首脑还就最近韩半岛的严峻局势交换了意见，并强调了韩日、韩美之间紧密合作和沟通的重要性。 起初，韩国和日本都没有期待通过一次首脑会谈解决所有课题。尽管如此，两位首脑之所以坐在一起，可能是因为双方都认为韩日关系的恶化对双方都没有帮助。文在寅总统在会谈中表示：“韩国和日本是在历史、文化上最近的邻居，尽管暂时存在不舒服的事情，但双方关系绝对不能渐行渐远”，“希望两国尽快达成智慧的两国关系。”为此，他还表示：“两国间坦诚的对话最为重要。”安倍首相也表示，“我们一致认为，我们是邻居，彼此间的关系非常重要”，强调通过对话解决问题。 韩日之间此前反复出现强对强对峙和矛盾，但在此次会谈之前出现了一些解冻迹象。日本20日对3个限制出口品种中的1个发出了放宽出口限制的柔和信息。此前，韩国暂缓了终止《韩日军事情报保护协定》，撤回了向世界贸易组织对日本起诉，18日还在国会提出了有关强制征用解决方法的“文喜相方案”。 昨天，韩日首脑相对而坐，确认了对话的重要性，这是有意义的进展，但要走的路还很长。特别是关于韩日之间矛盾根源——强制征用判决的解决方法，不是一下子就能解决的问题，因此需要耐心。两国领导人也需要政治勇气和说服的领导能力。两位首脑不能再因为意识到国内的支持势力而逆东亚国际局势发展。为了东亚的发展与和平，韩日首脑现在应该寻找能够实现“双赢”的道路，开创未来。

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