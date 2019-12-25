“转会多伦多”的柳贤振为健康检查和确定合同细节将于25日出国. December. 25, 2019 07:29. by 李憲宰 uni@donga.com. 与多伦多蓝鸟队达成4年8000万美元(约931亿韩元)签约合同的“韩国怪物”柳贤振(32岁)将于圣诞节的25日前往当地进行健康检查。如果检查结果没有问题，将在合同上签字，然后举行入团仪式。他的身份将从自由签约选手(FA)转变为多伦多选手。 多伦多队是美国职业棒球大联盟中竞争最激烈的美国联盟(AL)东部赛区所属球队。球迷简称为“AL东区”的该地除了与多伦多队同属传统豪门纽约洋基队、波士顿红袜队之外，还有崔志万所在的坦帕湾光芒队，以及金贤洙的前所属球队巴尔的摩金莺队。 与同一赛区的球队赛季中会展开19次的对决。特别是与洋基队的日本投手田中将大的韩日顶尖选手对决，是吸引两国球迷关注的“大型比赛Big Event”。柳贤振今年的成绩是14胜5负、平均责任失分2.32，田中将大是11胜9负、平均责任失分4.45。 预计他将与东山高中后辈崔志万展开“投打对决”。崔志万今年在坦帕湾队中成为了主力，但是两位选手还没有在赛场上见过面。柳贤振还要面对此次冬歇期刚加盟坦帕湾队的日本巨炮选手筒香嘉智。 更经常见到的将是韩国职业棒球大联盟的大哥秋信守(德克萨斯骑警队)。多伦多队明年将与美国联盟西部赛区所属的德克萨斯队进行7次对决。此前柳贤振面对秋信守没有被安打，取得了1个四坏球上垒、1个脱三振的成绩。 预计柳贤振还将与同时进行投打(二刀流)的日本选手大谷翔平(LA天使队)相遇。下赛季多伦多队将与AL西部赛区洛杉矶天使队交手6次。如果大谷以投手身份首发出场，将进行首发对决，而如果大谷作为击球手出场，则将展开投打对决。 另外，柳贤振与明年进军美国职棒大联盟的金广铉(圣路易斯红雀队)的对决与否也备受关注。在KBO联赛时期，两位选手从未交锋过。圣路易斯队属于国家联盟中部赛区，因此将在国际联盟与多伦多队相遇。两队将分别于6月2日、3日和8月19日、20日(以上均为韩国时间)进行两连战(共4场比赛)。 下赛季很有可能作为多伦多队的1号首发投手出场的柳贤振届时将与捕手丹尼•詹森合作。今年成为多伦多队主力捕手的詹森虽然击球能力较弱(击球率0.207、13个本垒打、43打点)，但被评为具备出色防守能力的捕手。

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