“K-POP是示威幕后推手之一”，荒唐的智利政府报告. December. 25, 2019 07:29. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 智利政府将K-POP视为10月初因“提高地铁票价50韩元”而触发，持续两个月的反政府示威的幕后推手之一，从而引发了争议。 智利《拉泰尔塞拉报》21日(当地时间)报道了智利内务部起草并提交给检察机关的112页的《示威因素分析报告》内容。该报告书分析了从以圣地亚哥地铁费用上调为开端，示威激化的10月18日开始到上个月21日为止，一个月的时间里在社交网络服务(SNS)等上500万名用户写的与示威有关的6000万条留言的大数据。这份报告说，31%的用户和19.3%的留言来自智利外部，暗示有外部势力介入。 该报告书指出，将SNS上提及智利示威的主要集团划分为5个，其中K-POP粉丝集团位居第三。意思是说，年轻网民在示威初期通过400万次以上的转发数煽动了示威的参与。 对于政府的这种分析，市民们往SNS上传讽刺文章，进行了嘲弄。一位网民上传了戴着口罩的K-POP偶像歌手的照片，并写道“使智利社会陷入混乱的主犯在机场的独家照片。遮脸可能会有危险，要小心”。K-POP粉丝们为了反驳政府的报告书，计划27日在圣地亚哥举行名为“智利K-POP粉丝大规模游行”的活动。 《拉泰尔塞拉报》分析说，虽然K-POP本身没有包含任何政治信息，但其中蕴含的价值观有可能对粉丝产生了影响。智利圣地亚哥大学研究员康斯坦萨•霍尔凯拉表示：“K-POP歌词反映的试图改善状况的意志、前进的努力、勤勉诚实等东方价值观对K-POP粉丝也产生了影响，他们开始关注政治。”

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