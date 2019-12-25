给手机游戏市场带来暖风的天堂. December. 25, 2019 07:29. by 金在亨 monami@donga.com. 一度陷入低迷的韩国手机游戏市场刮起了一股“天堂”号暖风。 在NC的新作《天堂2M》和前作《天堂M》大卖的情况下，“天堂2之父”、NatGames公司代表朴容炫的新作《V4》(发行公司纳克森)也在应用软件市场名列前茅。国内“大哥”游戏公司纳克森(NEXON)卷入出售事件，再加上世界卫生组织(WHO)登载游戏疾病代码等不利因素，一度气氛低迷的国内游戏界终于迎来了转机。 NCsoft首席执行官(CEO)金泽辰亲自负责开发过程的大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)《天堂2M》在应用软件市场“谷歌Play”的游戏部门最高销售额排名中位居第一位(24日基准)。这是上市前预约者创下国内最多记录738万次的今年最大期待作品。实际服务开始后的反应也非常热烈，因此有评价称，这款游戏把最近几年陷入热门作品空缺的国内游戏业界的苦恼一扫而空。 值得注意的是，将谷歌商店最高销售额第一位的位置让给《天堂2M》的游戏也是NC旗下的《天堂M》。该游戏自2017年6月上市以来，在892天的时间里一直占据第一的位置，但此次将接力棒交给“弟弟”后，作为二号人物盘踞在榜单上。接着，朴代表的V4排在第3位，与天堂有直接或间接关联的国产游戏横扫了App市场的前几名。 最近，金泽辰CEO为了成功推出《天堂2M》并对此进行补偿，向全体员工发放了300万韩元的巨额奖金。业内人士表示：“这是对延续天堂不败神话的自我庆祝性奖金。因为中国产游戏的物量攻势等各种不利因素，一度陷入失败主义的韩国游戏市场迎来了久违的活力。”

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