文在寅在中国提议“东北亚铁路共同体”，美国要求“应遵守对朝制裁”. December. 25, 2019 07:29. by 成都=文炳基记者、华盛顿=常驻记者金正安 weappon@donga.com,jkim@donga.com. 文在寅总统24日表示：“如果以东北亚铁路共同体为开端，实现能源共同体、经济共同体和和平与安全体制，企业的商机将会更多。”继前一天在韩中首脑会谈上讨论中俄提出的缓和对朝制裁决议草案后，文在寅再次强调了连接因对朝制裁受阻的韩朝铁路和公路的必要性。但是，美国表示“对朝制裁立场没有改变”，断然拒绝对朝制裁缓和的论调，人们对韩美合作的担忧正在加大。 文在寅总统当天在中国成都举行的韩中日商务峰会上表示：“中国的一带一路、日本的印度太平洋构想、韩国的新北方和新南方政策旨在连接大陆和海洋、心与心，帮助所有人实现和平与繁荣。”文在寅还说：“期待整个亚洲都能实现和平经济。”他邀请韩国、朝鲜、美国、中国、日本、俄罗斯、蒙古国共同参与东北亚铁路共同体构想，并再次强调连接韩朝铁路和公路的必要性。文在寅总统前一天在与中国总理李克强举行会谈时，曾要求中国支持包括连接韩朝铁路、公路的东北亚铁路共同体构想。 相反，美国和日本则明确表示反对放宽对朝制裁论。美国国务院发言人就在韩中首脑会谈上讨论的缓和对朝制裁表明美国立场称：“所有联合国会员国都有义务遵守安理会决议的对朝制裁，我们（美国）要求所有会员国继续这样做。”日本首相安倍晋三当天也在韩中日首脑会谈共同媒体发表中强调，“完全履行（旨在实现朝鲜完全无核化的）安理会决议，维持朝美对话进程势头，这是日中韩的共同立场”，强调维持对朝制裁。

한국어