普京亲自乘坐连接俄罗斯和克里米亚半岛的列车，乌克兰抗议“侵犯主权”. December. 25, 2019 07:29. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 连接2014年被俄罗斯占领的乌克兰克里米亚半岛与俄本土的、长19公里的“刻赤铁桥”23日正式开通。据英国广播公司（BBC）等媒体报道，此举遭到乌克兰和欧盟的强烈反对，认为这是“侵犯主权”“企图吞并整个乌克兰”，双方围绕克里米亚半岛的矛盾正在升级。 俄罗斯总统普京当天出席了铁桥通车仪式。他还亲自坐上列车驾驶室，行驶在铁桥上，视察了这一带。他满怀期待地说：“每年1400万名游客和1300万吨物流将往返于俄罗斯和克里米亚半岛之间”，“这对俄罗斯整体经济也将产生相当积极的影响。” 普京政权在克里米亚半岛合并后不久就表示，“将积极促进俄罗斯和克里米亚半岛的人力和物资的移动”，一直在推进修建这座目前欧洲最长的铁桥。普京政权去年5月率先完成了连接本土和克里米亚半岛的汽车桥“刻赤大桥”。当时，普京总统也亲自驾驶卡车跨越了刻赤大桥。 普京当天视察的情景向俄罗斯全国进行了现场直播。开通仪式之后，莫斯科、圣彼得堡等主要城市也开始运行直接开往克里米亚半岛的列车。分析认为，所有这些行动的背后都隐藏着俄罗斯为显示对克里米亚半岛的有效控制的政治意图。 随着刻赤大桥和刻赤铁桥的相继建成，乌克兰从与黑海相连的南部进入地中海将遇到相当大的困难。去年底，俄罗斯海军舰艇还在刻赤大桥附近截获一艘乌克兰舰艇，导致两国关系极度紧张。当天乌克兰政府反驳称：“克里米亚半岛只是暂时被俄罗斯占领了”，“克里米亚半岛的国境仍然由我国政府在管理。”欧盟发言人彼得·斯塔诺也批评说：“通过刻赤铁桥驶向乌克兰港口的船舶的自由通行受到了限制。” 此前的9日，普京与乌克兰总统泽连斯基就乌克兰政府军与亲俄反政府武装持续战斗的东部顿巴斯地区的全面停火达成协议。但是，有分析认为，随着当天刻赤铁桥的开通，两国间时隔5年似乎再次出现的解冻气氛也不可避免地恶化。 连接俄罗斯和克里米亚半岛的铁路是过去纳粹德国领导人希特勒的夙愿。第二次世界大战期间，希特勒为了征服原苏联并掌握南部油田，推进了建立刻赤铁桥的计划。德军在修建这座桥时约完成30%工程时，苏军发动了进攻，德国人为了阻止苏军的入侵而将其炸毁。

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