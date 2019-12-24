孙兴慜再次被红牌罚下，“犯规王”臭名昭著. December. 24, 2019 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 下半场第15分钟。 英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队主场0比2完败给切尔西队。首发出场的热刺前锋孙兴慜(27岁)在争夺球权的过程中，遭到切尔西队后卫安东尼奥•吕迪格(26岁)的身体冲撞被掀翻在地。之后孙兴慜做出了不必要的动作。在背靠在球场上的情况下，孙兴慜伸腿踢到了吕迪格的胸部。吕迪格随即痛苦地倒在球场上。 经过录像判读(VAR)的主裁判向孙兴慜出示红牌，并命令其退场。也就是说，将孙兴慜的动作视为故意报复行为。孙兴慜用双手捂住脸，跪在球场上，摆出了“冤枉”的姿态，但主裁判并没有推翻这一判决。 去年圣诞节前夕，孙兴慜在12月24日举行的与埃弗顿队的比赛中(托特纳姆热刺队6比2胜)攻入2球并助攻1次，被称为“Sonta Clause(孙兴慜+圣诞老人)”，而今年他将迎来最糟糕的圣诞节。 孙兴慜被罚下场的托特纳姆热刺队23日在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2019~2020赛季第18轮主场比赛中以0比2负于直接竞争队对手切尔西队，排名从第5位降至第7位。英足总会对暴力行为处以停赛3场的处罚。如果FA最终将孙兴慜的行为定性为暴力行为，孙兴慜将无法参加与布莱顿(26日)、诺维奇(29日)、南安普敦(明年1月2日)的英超比赛。 孙兴慜仅在今年就3次得到红牌被罚下场。在5月(2018~2019赛季)与伯恩茅斯的比赛中，孙兴慜因粗暴推倒对方球员而被红牌罚下，从而缺席了3场英超比赛。本赛季，他在上月与埃弗顿队的比赛中，利用后场铲球将埃弗顿队的安德烈•戈麦斯铲倒。摔倒的戈麦斯与另一名热刺球员相撞，脚踝骨折，伤势严重。当时舆论普遍认为孙兴慜的铲球不是直接导致戈麦斯受伤的原因，退场是过分的措施，热刺队的上诉被接受，因此取消了停赛的处罚。KBS解说员韩俊熙预测说：“在与切尔西的比赛中，作为退场直接原因的伸腿动作是非常恶劣的行为，因此即使此次托特纳姆热刺队再提出上诉，预计判罚也很难被撤销。” 据体育统计企业opta透露，孙兴慜自2010年李•卡特莫尔之后，时隔9年在英超赛场1年内3次被罚下场。英国当地媒体的反应也很负面。英国媒体《足球伦敦》赛后给他打了全场最低评分1分，称“孙兴慜因愚蠢的行为被红牌罚下”。赛后孙兴慜低着头离开了共同采访区。不过热刺主帅何塞•穆里尼奥对红牌罚下表示了不满。他说：“对于严重侵犯孙兴慜的吕迪格，没有给出犯规判罚，只是让孙兴慜退场。这是一个糟糕的判罚。”他说，“吕迪格应该是肋骨骨折。希望他尽快恢复。” 另外，当天托特纳姆热刺队的球迷对吕迪格进行了种族歧视行为，引起了非议。吕迪格在推特上留言说，“在足球场上再次目睹种族歧视行为，我感到很难过。”据英国媒体报道，一些热刺球迷对吕迪格发出了“猴子”的声音，并恶语相加。托特纳姆热刺俱乐部通过官方声明表示：“我们对种族歧视行为零容忍，正在进行彻底的调查。我们会找到相关球迷，采取包括禁止入场观赛在内的强力措施。”

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