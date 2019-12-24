稻草人士兵. December. 24, 2019 07:33. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 丙子胡乱爆发的那一年格外寒冷。寒冷天气可能也困扰着生活在野战中的清军将士，但从战术角度讲，对清军来说，这无疑是一大幸运。鸭绿江、清川江等江是主防御线，但每条江都冻得结结实实，清军骑兵很容易渡江南下。由于清军的推进速度比预想的要快，朝鲜的防御战略变得一团糟。清军先遣队突然前进，切断了从都城到江华的路口，仁祖和朝廷大臣们不得不进入南汉山城。 清军不善水战。朝鲜的构想是在江华利用海上和水路控制全国的军队，进行系统的防御战。但由于南汉山城是未座孤城，虽然可以利用联络兵进行一些通信，但无法进行系统的防御战。再加上八道勤王军的目标是拯救南汉山城，行军路线被清军识破。清军本来就拥有丰富的机动能力和实战经验。其中，虽然也有朝鲜军队很好地战斗并取得胜利的战斗，但胜利也只属于免于全军覆没，并没有打开进入南汉山城的通道。 南汉山城发生了意想不到的问题。被孤立在山城的官员们提出了各自守城的想法。其中之一就是制造稻草人，让他们站在城墙上，让士兵们休息。文官们提出这一建议，但武官们没有执行。生气的文官们还亲自上城墙，责问指挥员，并向仁祖倾诉。最终仁祖也出面，把武将叫来询问：“为什么不做稻草人？”武将答道：“光做稻草人能干什么？要给它们穿上军装，还要让它们拿起武器。连士兵都没有衣服，给稻草人穿什么呢？” 最近是专家受难时代。专家被忽视的社会不是平等、常识相通的社会，只是无知支配的社会。选拔真正的专家、保护专业性领域的社会，是实现最多多数最大幸福的最佳方法。

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