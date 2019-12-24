英国皇家芭蕾舞学校：“为寻找主人公‘比利’专程来到韩国”. December. 24, 2019 07:33. by 金基润记者 pep@donga.com. “韩国舞蹈演员训练得很好，从眼神中可以感受到强烈的热情。现在做得好或做不好并不很重要。我来韩国是看他们所拥有的才能和可能性。”(英国皇家芭蕾舞学校校长克里斯托夫•帕乌尼) 18日下午，在首尔中区艺苑学校举行的芭蕾舞选秀现场。90名小舞蹈演员(11至17周岁)按年龄分组入场。坐在他们面前的评委是校长帕乌尼和萨米拉•萨伊迪教授(皇家芭蕾舞学校Intensive项目代表)。帕乌尼校长叮嘱说：“观察某人时，面部表情本来就比较僵硬。学生们千万不要胆怯，要自然地跳舞。” 但是，尽管有他的叮嘱，但能有多少舞蹈演员不会紧张呢？“心脏太紧张了”“啊，怎么办...”一直掩饰不住紧张感的舞蹈演员们在芭蕾舞班形式的面试中开始模仿示范编舞家的动作。小失误接连出现，一些人还自责地俯视地面。 但是紧张也是暂时的。钢琴伴奏开始后，他们的眼神和动作逐渐恢复了平静。“失误也没关系，把动作延续下去(做完)吧。大家都表现不错”，得益于评委的鼓励，小舞蹈演员以“再给我一次机会表现一下”的热情找回了自己的实力。评委们的表情也变得明朗起来。 这是英国皇家芭蕾舞学校今年首次来韩国进行面试。皇家芭蕾舞学校是电影《舞动人生》的主人公“比利”曾经盼望后来变成天鹅后展翅高飞的地方。最近，韩国舞蹈演员在世界各地崭露头角，此前只在香港、新加坡、日本进行的海选也在韩国举行。 帕乌尼校长表示：“韩国出身的金基敏、朴世恩、姜孝贞、崔英奎等现役舞蹈演员，以及现在就读本校的朴荷娜、毕业后加入皇家芭蕾舞团的全俊赫等才能出众的舞蹈演员真不少。我想减轻学生们为参加选秀而直接来到英国的辛苦，亲眼看看有潜力的选手后再做出判断。” 这次海选没有事先就确定的选拔人员。萨米拉教授说：“芭蕾是一项痛苦的运动。 只要有吃苦耐劳的精神姿态，有身体上的可能性和发展潜力，不管多少人都会给他们机会。” 明年1月中旬公布合格的学生名单。他们将于3月在伦敦参加与23个国家的学生进行较量的最终面试。如果最终被选中，将成为皇家芭蕾舞学校的一员。萨米拉教授说，“入学后，由于受伤而放弃芭蕾或不喜欢芭蕾而选择学业的学生也很多。舞蹈固然重要，但作为教育机构，要尽义务为学生们的多样化未来提供支援。” 在16日至18日进行的为期3天的芭蕾舞培训和面试结束后，校长帕乌尼和教授萨米拉异口同声地表示：“为了看到实力出众的韩国舞蹈演员，想每年都来首尔。”

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