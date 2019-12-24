现代石油银行向缅甸偏僻村庄捐赠6000个“烹饪火炉”. December. 24, 2019 07:34. by 許桐準 hungry@donga.com. 现代石油银行的1%分享财团23日表示，与气候变化中心一起向缅甸曼德勒州偏僻村庄普及(供应)了6000台“烹饪火炉(Cook Stove)”(照片)。与传统炉灶相比，移动式灶门烹饪火炉可少使用40%以上的柴火，减少烹饪时间。 财团方面表示：“访问普及烹饪火炉的田因康涅村(音)的职员们制作排骨汤招待居民，还赠送了手镜和书签等印有韩国传统图案的纪念品。” 财团计划通过此次项目获得缅甸政府承认的温室气体减排效果，获得碳排放权，并将相关销售收入重新投入到旨在造福当地居民的项目上。 1%分享财团是以现代石油银行职员工资的一部分为财源成立的。财团不仅在国内，还在越南和尼泊尔建立了学校和图书馆等，在海外也开展了活跃的社会贡献事业。

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