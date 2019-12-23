现代所有男高音中最“伟大的声音”. December. 23, 2019 07:31. by 柳允种=文化专门记者 gustav@donga.com. 罗恩•霍华德导演的纪录片《帕瓦罗蒂》的电影原声带(Soundtrack)的一半左右是贾科莫•普契尼(1858~1924年)的歌剧咏叹调。 已故男高音歌唱家鲁契亚诺•帕瓦罗蒂(1935~2007年)是普契尼歌剧的卓越诠释者，但他没有想到，通过视频重新演绎的他的人生会让人想起普契尼的人生。两人个头都很高，都很亲切。忧愁和时尚感十足的普契尼和肥胖的身材张开双臂，天真地笑着的帕瓦罗蒂看起来有很大的不同。然而，两人都是在一个满是女性的大家庭里度过一段艰难的童年时间后，成为吸引世人的声乐艺术大师的。 从对女性的爱中寻求生活和艺术的刺激这一点也很相似。人们只知道帕瓦罗蒂有一位歌剧明星出身共同生活的妻子，以及秘书出身的第二任妻子。如果不顾剧透说出来的话，就会出现维持多年关系的第三者。“秘书”其实也不是秘书。 电影忠实于传统纪录片的精髓。没有意外性。取而代之的是，这位有趣的艺术家的人生本身就给观众增加了陷入画面的乐趣。从英国的戴安娜王妃，到“同僚”普拉西多•多明戈和何塞•卡雷拉斯，以及从小就对他的访华消息兴奋不已的钢琴家郎朗，无数名人用资料画面和证词来点缀银幕。 自上世纪90年代以来，他远离歌剧舞台，与摇滚乐队U2的波诺等大众音乐家同台演出，引来了众多资深歌迷和评论家的严厉批评。尽管在其晚年他为慈善事业做出了贡献。导演充分表达了帕瓦罗蒂身边人的立场。 与戴安娜王妃等名流的交流以及他的晚年新欢妮可丽塔的关心事，这些引领他走向了新世界。 电影没有展现的事实应该是这样的吧。帕瓦罗蒂的选择看起里是聪明的。随着“当时的帕瓦罗蒂”无法超越“过去的帕瓦罗蒂”的事实越来越明显，他扩大了活动的范围。几乎到最后，他的声音还保持着阳光般温暖灿烂的色彩。但是其控制声音的力量衰退，特别是呼吸变短，伴奏者和同僚声乐家们必须配合节奏的事情从1990年第一次的三大男高音演唱会开始就非常明显。 在现代出现的所有男高音中，帕瓦罗蒂最伟大的“乐器”，他的发声器官，都可以引以为豪。鼎盛时期，演奏乐器的手艺也是令人惊叹的对象。曾是“竞争者”的多明戈在影片中作证说：“帕瓦罗蒂只要张开嘴，所有的声音都可以发出。”但管理这种乐器的手艺，帕瓦罗蒂比多明戈要差。 女高音演唱家米瑞拉•弗莱妮从小就是他的朋友，也是歌剧舞台上的好朋友，但她却一句话也没有说，这一点令人惊讶。强调孙女的出生与“旧家庭”和“新家庭”的和解，但不涉及帕瓦罗蒂去世后围绕遗产分配的冲突。难道是因为问题消除了，这部影片才问世？ 1977年，我录下了他第一次来韩实况广播，回忆起当年冬天一直听磁带知道卡机为止的情景，我去看了电影。分手的妻子阿杜阿在片尾回忆说：“他比一般人高一筹。他做得很好，尤其是作为一位伟大的歌手。”浏览这样的生活这件事很幸福。在一起的音乐，因为是“买一送一”，真的太美了。12岁以下禁止观看。该片将于2020年1月1日上映。

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