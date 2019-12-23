中国如果不能把朝鲜拉到谈判桌前，将成为破坏东北亚和平的共犯. December. 23, 2019 07:32. by 李哲熙记者 . 文在寅总统今天访问中国北京，与习近平国家主席进行首脑会谈。明天在成都出席韩中日首脑会谈之前，他将会见习主席，集中讨论如何消除因朝鲜挑衅威胁而加剧的韩半岛紧张局势的方案。朝鲜昨天也公开了举行劳动党中央军事委员会扩大会议的事实，为转变“新道路”而开始走程序。 现在韩中两国面临着阻止朝鲜挑衅、恢复对话、实现东北亚安定的重大课题。朝鲜将在今明两天召开党中央委员会全体会议，将就对美国的挑衅即“圣诞礼物”作出决定。只是最近朝鲜减少了好战的言辞，在最后关头保持平心静气。虽然朝鲜最终无视美国副国务卿史蒂芬·比根的接触提议，令他空手返美，但朝鲜的想法是先探探美国的动向，再看中国的眼色行事。 美国对朝鲜的高强度挑衅保持警惕，并在细致地检查多种应对手段。虽然不会立即采取军事选择等超强硬措施，但也不排除这种可能性。参谋长联席会议主席马克·米利警告称：“我们对（朝鲜的）任何事情都做好了准备。”美国计划，首先通过国际社会加强对朝鲜的制裁，以勒紧对朝鲜的遏制。美国总统特朗普20日致电习主席讨论朝鲜问题，也是因为这个原因。 如果朝鲜无核化谈判触礁，韩国将成为失去最多的国家，但中国也不会有太大的不同。中国是朝鲜坚实的后盾，有时作为冷酷的邻国是唯一能对朝鲜发挥影响力的国家。但是中国对于脱缰野马的朝鲜无可奈何的行为放任不管。习近平主席在与特朗普的通话中只强调了“政治解决”。虽然根据联合国制裁，遣返朝鲜海外劳动者的时限昨天已经结束，但是在中朝边境地区却没有看到朝鲜劳工的回归队伍。因此，朝鲜才会气焰嚣张，提高了悬崖挑衅的水平。 中国的力量在于非正式外交。中国虽然否认自身对朝鲜的影响力，但在过去的朝核问题六方会谈和前年韩半岛危机局面下，中国通过高强度的水下施压和共同参与制裁，将朝鲜拉到了谈判桌前。中国现在也不能再包庇企图破坏东北亚稳定与和平的朝鲜。应该让朝鲜真正明白制裁和压迫的可怕，并警告朝鲜挑衅就是自取灭亡。如果放任挑衅，中国也无法摆脱共犯的责任。

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