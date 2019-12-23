开辟道路. December. 23, 2019 07:32. . “到现在为止，我经历了很多障碍，无数次对自己重复着同样的话。我能做到吗？是的，我能做到。” ——米歇尔·奥巴马《成为》（Becoming） 人生的表面和地球的表面非常相似。森林和沙漠代表了社会的特权阶层和弱势群体。大海和河流是物质上的富饶和贫困，连绿茵茵的大地和杂草都不允许的鹅卵石地似乎看到了机会的不均衡。沙漠想变成森林，却因缺乏气候的帮助而受挫，河流想像大海所享受的好事，却无法靠近。鹅卵石地对沃土的富饶感到愤慨而又无奈。分裂会成为不可避免的对抗。法律所压制的歧视和不公正并不十分吵闹。只是能感觉到它们在流淌。 那是某个夏天。和女儿一起走在普林斯顿大学校园里，女儿指着一栋楼说。“妈妈，米歇尔·奥巴马在整个大学期间，很长时间都待在那里。”（当时）那里是黑人学习和其他有色族裔的社交俱乐部所在的楼。与其它建筑物相比，其外观显得朴素。在那里，米歇尔遭遇了虽然不那么嚣张、但又与流动着的坚韧的社会固定观念。而且每次站在社会上升的机会面前，她都会无数次问自己。“我能行吗？是的，我能做到。” 与森林不同，沙漠有着不被剪裁的坚韧。河流有流向大海的希望。鹅卵石地也不是没有梦想。每当遇到巨大的挖掘机时，隐藏的矿物也许会大量涌出。自然界有气候，人则会有机遇。气候具有把沙漠变成沃土的影响力，机遇可以给人带来上升和变化的力量。只是在机会不均衡面前，不能因恐惧而提前放弃。

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