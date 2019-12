在釜山响起的“僵尸!僵尸!”,3分18秒就结束战斗TKO对手. December. 23, 2019 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. “I want Volkanovski(我想挑战沃尔卡诺夫斯基)!” UFC是否会接受“韩国僵尸”郑赞成(32岁•羽量级世界排名第6位)的邀请? 21日,郑赞成在釜山社稷体育馆举行的“UFC Fight Night釜山大赛”(UFC釜山)主要比赛上,面对轻量级冠军出身的“活着的传说”弗兰基•埃德加(38岁•美国•第4位),在第一回合仅耗时3分18秒就以TKO(技术性击倒)的方式战胜对手,成为韩国格斗历史上拥有挑战“大权”身份的第一人。 郑赞成原计划与布莱恩•奥尔特加(美国•第2位)对决,但随着奥尔特加受伤,对手变成了埃德加。正在美国训练的郑赞成在与埃德加风格相似的摔跤选手出身的选手进行测试后,认为两人之间的对决是“命运之战”,所以接受了对决。 赛前外界普遍预测,本场比赛将在五轮过后未分出胜负的情况下由裁判来进行判罚。因为仅在UFC就取得17胜的百战老将埃德加是那种以不停的进攻来削弱对手力量的类型,而郑赞成也会随之应变,慎重地控制比赛节奏。 与预想的不同,郑赞成在30秒内用右手上勾拳和左右拳连续击打将埃德加击倒,提高了KO的可能性。对此,埃德加的抗打程度也很厉害。摔倒后,他被骑上自己的郑赞成攻击了两分多钟,但他坚持了下来,并最终站了起来。但是也就到这个地步了。之后遭受郑赞成的相同进攻(右手上勾拳和左右拳连续击打)的埃德加,直到裁判制止郑赞成为止,也没能站起来。比赛预定为5分×5轮共25分钟,最后3分18秒就早早地结束战斗。取得速胜的郑赞成赢得了“本场最佳表演(Performance of the Night)”5万美元(约5830万韩元)的奖金。这场比赛后,埃德加本想将级别降低最轻量级,但在个人最后一场羽量级(次轻量级)比赛中,他以职业生涯第二次TKO失利苦涩收场。 因为过早结束比赛,观众大喊郑赞成的绰号“僵尸”的机会很少,赛后观众们口中边大声高喊僵尸边离开体育馆。郑赞成说:“之前比赛(7月与海纳图•摩卡努战TKO获胜)时,很多人说我运气很好,但这次证明了我并不仅靠运气。”而且他还向最近获得次羽量级冠军的亚历山大•沃尔卡诺夫斯基(31岁•澳大利亚)发出挑战,尽情地表达出了去年11月惨痛的KO败(与耶尔•罗德里格斯战)后一直被压制的对冠军的强烈欲望。面对摩卡努,郑赞成在58秒内就取得了TKO胜,最近气势如虹的他在赛后表示,“眼窝骨折手术的副作用还在,可能还要再做手术。明年5、6月份应该可以战斗了。” 好不容易得到观众支持的“韩国斗士”们表现不错。崔胜宇(次轻量级)、朴俊勇(中量级)取得了UFC出道以来的首场胜利,UFC出道后进行第2场比赛的郑多云(轻重量级)也在比赛开始仅1分3秒之后就以KO胜的方式战胜了对手。姜京浩(最轻量级,以上音译)也在旗鼓相当的对决之后取得了胜利。

한국어