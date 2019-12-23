金正恩扩建洲际弹道导弹工厂、改编军队组织. December. 23, 2019 07:32. by 申娜莉记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 journari@donga.com,lightee@donga.com. 据朝鲜中央通讯社22日报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩21日召开党中央军事委员会会议，就军事组织的重组和自卫国防力量问题进行了讨论。 美国媒体还公开了朝鲜在平安南道平城为设立远程洲际弹道导弹发射台而建立构造物的卫星照片。朝鲜以“圣诞礼物”向美国发出挑衅威胁的日期越来越近，朝鲜的军事动向接连被捕捉到，使得韩半岛周边更加紧张。 朝鲜中央通讯社当天报道称，在由金正恩主持的党中央军事委员会第七届第三次扩大会议上表示：“讨论了旨在为国家防卫事业全面带来决定性改善的重要问题和旨在继续加速发展自卫国防力量的核心问题。”报道称，“扩大会议上罢免、补选了党中央军事委员会的部分委员”，“处理了有关对武力机关的部分指挥成员和军团长进行免职、调任、新任命的组织问题（人事问题）。” 此次中央军事委员会会议比朝鲜表示将在本月底召开的党中央委员会全体会议提前召开，暗示军事问题将成为全体会议的核心议题。 对此，美国有线电视新闻网（CNN）、全国广播公司（NBC）当地时间21日报道称，朝鲜在与发射洲际导弹有关的平安南道平城的“3月16日工厂”扩建了远程导弹生产相关设施。米德尔伯里国际学研究所东亚非扩散中心所长杰弗里·路易斯表示，最近对商业卫星照片企业“星球实验室”的照片进行分析后发现，被称为“3月16日工厂”的平城卡车厂，自本月以来建立了新的构造物。该构造物位于2017年11月朝鲜发射洲际导弹级“火星-15型”导弹之前金正恩委员长视察过的建筑物旁边。 美国也在密切关注朝鲜的这一动向，防范朝鲜年底发射洲际导弹等挑衅。美国总统特朗普20日和中国国家主席习近平、21日和日本首相安倍晋三分别通电话，讨论了朝鲜核问题，并就应对方案进行了磋商。 中国外交部21日也公布了美中首脑通话的事实，并表示：“习近平主席坚持政治解决（朝鲜核问题）的大方向，应保持对话和缓和（紧张）趋势。这符合各国的共同利益。”

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