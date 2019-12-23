脸书泄露2.67亿条个人信息......担心被用于犯罪. December. 23, 2019 07:33. by 任寶美 bom@donga.com. 有数据显示，脸书(Facebook)用户的姓名、手机号码、ID等2.67亿条个人信息在网上曝光近两周。 美联社(AP)等外媒21日报道称，乌克兰网络安全网站“Security Discovery”的研究者波夫•迪亚琴科发现了脸书用户的个人信息泄露情况。迪亚琴科说，他通过搜索引擎于14日发现信息泄露，这些数据在网上至少公开了两周左右(从4日到19日)。泄露的信息大部分是美国用户的，极少数是越南用户的信息。 迪亚琴科指出，在发现相关数据的两天前，有人从黑客论坛下载了有关信息，因此或被用于网络犯罪。迪亚琴科分析说，“相关数据可能是越南犯罪组织利用‘bot’(反复进行特定作业的程序)接近的。”今年9月，脸书有4亿名用户的信息外泄，此前的3月，脸书没有将数亿名用户的密码信息加密，而是放置在员工用的内部服务器上，从而引发很大争议。

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