特朗普与习近平和安倍就朝鲜问题进行连锁通话. December. 23, 2019 07:33. by 东京=常驻记者朴亨俊、北京=常驻记者 尹完准 lovesong@donga.com、zeitung@donga.com. 美国总统特朗普20日和中国国家主席习近平、21日同日本首相安倍晋三连续通电话，讨论了朝鲜核问题和贸易谈判等问题。据分析，继美国副国务卿史蒂芬·比根15日至20日连续访问韩中日三国，寻求朝鲜核问题的解决方法后，特朗普总统也亲自出面加强国际合作。 美国白宫在介绍特朗普总统和安倍首相的电话通话时表示：“考虑到最近朝鲜的威胁性声明，双方一致同意继续保持密切的沟通和协调。”特朗普政府把朝鲜的声明明示为“威胁”，这是罕见的。据共同社报道，应特朗普的要求，美日首脑的通话持续了约75分钟。 关于朝鲜核问题，中国外交部强调，习近平主席表示“应保持对话和缓和（紧张）局势的势头”。在美国表明以强硬方法应对朝鲜的情况下，中国用不同的声音强调了对朝鲜的和解。不过，中国外交部在公开美中首脑的电话通话内容时，相比朝核问题，反而突出习近平在通话中强调了美国在台湾、香港、新疆维吾尔、西藏问题上的不当言行问题。 此外，特朗普总统20日签署了《2020财年国防授权法案》，其中包含将驻韩美军规模维持在目前28500人水平的条款。《国防授权法案》作为国防预算的法律根据，包括了警惕向同盟过分要求分担防卫费的条款和强化对朝鲜制裁的条款。

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