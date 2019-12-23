斗山重工业首次进军小型模块核电站事业. December. 23, 2019 07:33. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 斗山重工业将首次进军小型模块核电站事业。据分析，由于政府的脱核电政策，核电站部门的销售额减少，所以开始寻找新的突破口。 22日，斗山重工业表示，已经完成对美国核电专门企业“NuScale Power”的股份投资，结束了核反应堆模块(通过核原料产生蒸汽的设备)及其他机器供应的合作合同。总投资额为4400万美元(约510亿韩元)。 NuScale Power是得到美国能源部(DOE)支援，正在开发小型模块核电站的企业，最近从美国原子能管制委员会那里在世界上首次得到了小型模块核电站设计认证。斗山重工业认为，通过此次事业的参与，最少可以供应13亿美元以上的器材。 小型模块核电站是为了向远离发电站的城市或小规模地区提供电力而开发的小型核电站。NuScale Power计划于明年9月左右结束最终认证，目标是在2026年首次投入商业运营。NuScale Power高度评价了斗山重工业的原子能相关制作技术，从去年8月开始讨论了合作事宜。 核电站业界分析认为，由于政府的脱核电政策，核电站部门的工厂开工率下降到50%左右，仅第三季度(7~9月)就出现720亿韩元的当期净亏损的斗山重工业正在寻找新的事业出路。 斗山重工业原子能BG长罗基勇表示：“小型模块核电站市场不仅在美国，在中国、俄罗斯、中东等地也在推进建设，因此具有很高的发展潜力。我们期待今后向加拿大和英国等市场扩大。”

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