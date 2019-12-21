用象征传达信息. December. 21, 2019 08:31. . 在捷克布拉格旅行时，我看着卡尔桥下挂着的锁，非常感动。在这里，锁象征着永恒的爱情。看着各种各样的锁，我不禁想到，象征爱情的表达也是一种文化。 语言是我们生活中使用的重要表达方法。这里面有与心理、精神世界相关的象征性表现。象征是无法用直接表现来表现的，具有很深的直观智慧。因此，象征可以说是人类本质的深奥表现。在研究古代文明时，最先接近的就是象征研究。在古代文明中，领导人们在统治时利用了统治，并广泛应用于美术、宗教、神话和祭礼。例如，中国汉朝皇帝在统治中利用了颜色的象征。皇帝亲自向上天祈愿时，穿上了适合自然和天气的颜色礼服。央求月球时，身穿白色，向太阳呼吁时则身穿红色衣服。粉红色让人联想到日出的颜色，想要成功的时候就穿上粉红色的制服。 瑞士心理学家卡尔·古斯塔夫·容博士有意识地区分了日常生活的符号和象征。他是这样解释象征的：“虽然可能是日常生活中熟悉的东西，但除了通常的明晰含义外，还具有特别含义的话语、姓名、图画等。”重要的是，如果象征与我们的情绪相去甚远，就失去了生命力。人们之所以被象征感染和吸引，是因为其与我们内在生活中的直观自觉、情绪相共鸣的方式。 雷电、洪水、风暴对古代人来说都是最大的灾难。他们直观地对自然界做出了反应。他们相信，所有的物体都同样拥有意识，并通过象征可以和那个意识说话。比如，“雨舞”就是用脚跺地，模仿出下雨的声音。也就通过“雨舞”来抗旱。泰国在举行祈雨祭时使用大象。大象践踏人形木偶时，要举行燃放鞭炮、敲打喧嚣的打击乐器的仪式。打击乐器或爆竹等噪音是等待雷电和雷阵雨的象征。在德国用青蛙举行祈雨祭。在季节性干旱的纪念活动日，将青蛙排成一列，挂在模拟绞首架上。对雨最敏感的动物青蛙被用作了雨的象征物。在冬天旨在让生命在春天肯定回来而举办的“丰收节”上，就有“牺牲”（祭品）的概念。阿兹特克人相信，如果不献出人类的血液和心脏，太阳将不再发光，宇宙将不复存在。 将来，象征会以越来越多样的面貌得到强有力的发展。想成为有力量的人吗？找一个容易传达信息的形象和象征，把你联系起来。那么你就会获得巨大的力量。

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