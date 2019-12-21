寡廉鲜耻的“4+1”饭碗之争……不顾国民的拼凑选举法. December. 21, 2019 08:31. by 郑渊旭记者 jyw11@donga.com. 将自由韩国党排除在外的“4+1”协商机制主导的《选举法》协商事实上已经破裂。虽然他们一致决定，在50个比例代表席位中，只有30个席位适用50%的联动率，但由于执政党反对“惜败率制”，所以协商告吹。执政党看到《选举法》难以达成协议，提议先处理《高层公务员犯罪调查处法》（简称公调处法）等，但群小野党却反驳称“不要搞笑了”。如果没有戏剧性的突破口，年内处理《选举法》也变得遥遥无期。在没有任何法律依据的“4+1”协商机制中，为了哪怕多争取一个席位，双方展开了令人脸红的“泥田斗狗”式战斗。 惜败率制是指从比例代表中救济在地区落选的候选人的制度。也有缓和岭南、湖南地区结构的名分。但是也有指责称，其宗旨褪色，这是为了在群小野党要人在选区选举中落选时，以比例代表的身份进入国会的政治伎俩。正义党代表沈相奵过去曾猛烈抨击惜败率制是“为政界巨头的保险”，但这次却改口了。 今年4月，执政党在“4+1”协商机制中曾同意实行惜败率制，但基于政治得失的计算，现在也改口了。据悉，在以1%至2%的微小差距展开激烈竞争的首都地区，如果正义党候选人瞄准惜败率制跑完全程，泛执政圈的选票就会分散，这种分析产生了影响。这就是主要是首尔等首都圈执政党议员强烈反对惜败率制的原因。随着选举的临近，大义名分逐渐消失，只可惜眼前的每一票都宝贵。 “4+1”协商机制一直被批判为是急于处理《公调处法》的执政党和《选举法》协商关系到生死存亡的群小野党的政治幕后交易。结果，其内部也是利害关系交错，《选举法》成为变了味的“选区+政党比例代表+联动型比例代表”三套方案拼凑在一起的百衲衣。自由韩国党宣称，如果按照该法案强行处理，将另于成立只瞄准比例代表议席的“比例韩国党”。专门用于比例代表制的卫星政党将陆续登场。 选举制度应该让平凡的国民谁都能轻易理解。在制定这种乱数表式的选举法时，群小野党代表声称“国民不需要知道算式”，难道真的想举行属于自己的选举吗？如果是这个样子，那不是改革而是改恶。

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