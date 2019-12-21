“交出第四的位置”，托特纳姆热刺23日将与切尔西展开“肉搏战”. December. 21, 2019 08:32. by 李元洪 bluesky@donga.com. 在过度疲劳的争议中好不容易休息的孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队•照片)正在等待参加大型比赛。23日，热刺队将在主场英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2019~2020英格兰足球超级联赛(EPL)第18轮比赛中迎战劲敌切尔西队。 主场都设在伦敦的两队的德比对决，同时也是下赛季欧足联欧冠联赛(UCL)出战“马其诺防线”的联赛第四名之争。如果排名第5位的托特纳姆热刺队(7胜5平5负，积26分)获胜，虽然与目前排名第4位的切尔西队(9胜2平6负,积29分)积分相同，但在净胜球领先，因此排名会压过对方一头，占据第四名。对于一度跌至积分榜第14名的热刺队来说，这是他们再次进入“前四”的机会。切尔西还是热刺主帅何塞•穆里尼奥的前东家。 另外，托特纳姆热刺队将从切尔西战开始进入恶名昭著的“节礼日”日程。圣诞节假期前后英超比赛十分集中，体力消耗极大。26日迎战布莱顿，29日对阵诺维奇，以及明年1月2日与南安普敦之战，都在等着球队。 穆里尼奥主教练上任后，孙兴慜连续7场比赛都首发出场，预计在与切尔西的比赛中他也会首发出场。穆里尼奥在最近与拜仁慕尼黑队的欧冠联赛小组赛B组最后一轮比赛中，为了保存体力让其他主力球员休息，但仍派孙兴慜上场。另外，他还让孙兴慜多参与进攻和防守。自15日与狼队的比赛之后，孙兴慜就再也没有参加过任何比赛，现在他应该特别注意自己的体力管理。

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