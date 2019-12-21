与检方发生冲突的郑京心审判庭将负责“伪造表彰奖状”追加起诉案件. December. 21, 2019 08:32. by 李浩载记者、朴尚俊记者 hoho@donga.com. 前大韩民国法务部长官曹国的夫人东洋大学教授郑京心(正在接受调查)涉嫌伪造表彰奖状被起诉的2个案件将由一个法庭(审判庭)负责审理。 首尔中央地方法院20日表示，19日下午，检察机关将涉嫌伪造私人文件的新起诉案件分配给了刑事合议25部(首席法官宋仁权)。这是根据大法院的“先分配的案件相关事件被受理时，可以安排给负责先分配的案件的审判部”例规做出的决定。首尔中央地方法院相关人士解释说：“考虑到检方的合并申请，进行了分配。” 刑事合议25部目前正负责伪造表彰奖状和女儿入学考试腐败•私筹基金非法投资等案件。在法庭不允许伪造表彰奖状案件变更起诉书后，检察机关采取了新起诉伪造表彰奖状案件的办法。随着新的表彰奖状伪造案件也被安排给刑事合议25部，这意味着一个法庭将负责实际内容相同，但案件编号分属另两个案件，总体上是三个的案件。 法律界分析认为，出现这种畸形局面是因为审判部和检察当局之间的矛盾。从公诉状变更问题开始的矛盾，因调查记录阅览与否等问题而扩大。特别是，在19日的公审准备日期上，出现了9名检察官对审判部提高嗓门说“进行偏袒”，审判长宋仁权则警告“妨碍审判进行”的罕见场面。 围绕下次公审准备日期明年1月9日是否合并这些案件，检察机关和宋审判长很有可能再次发生冲突。检方内部有反应称，“这是随自己心意审案的县令审判。”特别是审判部驳回检方的公诉状变更申请，在公审记录上只用8个字表示“没有啥建议的陈述”，这相当于制作虚假公文。检察院一位有关负责人表示：“正在研究如果检察机关的意见继续得不到反映，就申请回避审判部的方案。”《刑事诉讼法》第18条规定，在“担心法官会进行不公平审判时”等情况出现时，检方可以提出回避申请。 相反，法院内部反驳说，“因为公审记录上没有记录所有事项，也没有那样做的义务，所以不能接受制作虚假公文的主张。”有人指出，根据大法院的决定，检方对一审的不允许变更公诉状无需另走异议申请程序，而是应在二审中进行较量。也有人批评宋首席法官未能正确行使赋予给审判长的指挥权。首尔地区的一位法官表示：“这看起来不是检察机关和辩护人之间的矛盾，而是检察机关和法庭之间的矛盾，对司法部的信任产生了消极影响。”

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