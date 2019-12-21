闪耀吧，亮晶晶的服装. December. 21, 2019 08:32. . 每到年末，圣诞颂歌的旋律、包装精美的礼包，都让人心情舒畅。让这种气氛更加逼真的是闪闪发亮的光。16世纪文艺复兴时期的意大利那不勒斯王国为了纪念基督教圣人，举行了名为“光雕(luminarie)”的用闪烁的照明制作造型物或装饰建筑物的庆典。宗教活动现在不仅在世界各国的百货店、酒店、演出场，甚至在家庭中铺展，成为了耀眼的光之庆典。圣诞树顶端装饰的星星装饰与婴儿耶稣的诞生有着深远的关系。 不仅是基督教，几乎所有的宗教都赞颂耀眼的光芒，并视其为圣经。被称为光背，闪耀的光芒在各宗教的神或神话人物的身后发光。想要成为神的人为了表现狂热，穿上了亮片服装。被认为是太阳神之子的古埃及法老佩戴了用象征太阳的颜色金黄定制的首饰和服饰。以大领子模样围绕颈围的项链Passium和服饰的褶皱形象地展现了阳光的形状。文艺复兴时期，神灵的光环终于传到了人类的脸上。被称为“Ruff Collar”的褶皱领围绕在脸部周围，其大小后来扩大到30厘米。在文艺复兴时期的全盛期，英国女王伊丽莎白女王佩戴了像原封不动地搬走光背一样的扇形衣领(Fan Collar)。用金线、花边、珍珠等装饰的该扇形衣领与绘画或雕塑中的光背不同，每次移动时都闪闪发光。 到了现代，随着科学技术的发展，不再需要黄金、珍珠等昂贵的闪亮材料。塑料或金属亮片等闪亮登场了。重量轻的这些闪光物件让囊中羞涩的年轻人为之疯狂。加上过去国王或神职人员穿过的权威亮片服装，现在以电影演员或流行明星穿的人气闪亮服装重生。20世纪70年代后期，迪斯科的热潮席卷了全世界。戴安娜•罗斯、唐娜•桑默、比吉斯等人的迪斯科音乐无论走到哪里都会播放，他们穿的闪亮服装是代表那个时代最流行的单品。迪厅的镜面照明是代表那个时代的最高发明。现在在特别的活动或万圣节的时候也会寻找闪亮的衣服。虽然不是国王也不是明星，但是那天我也想受到关注。最近会有很多年末聚会或派对，试穿一下闪亮的衣服怎么样？如果对亮片服装感到负担的话，闪亮材质的披肩或小尺寸的亮片、皮鞋也不错。一旦错过一年中闪亮最合适的这个时候，说不定要等到明年。建议用一件闪亮的服装，让您的脸庞、心灵都闪闪发光。

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