青瓦台：“（韩日）首脑之间见面肯定会有进展”……预计将成为两国关系改善的分水岭. December. 21, 2019 08:33. by 炳基记者、东京=常驻记者 朴亨俊 weappon@donga.com、lovesong@donga.com. 据悉，韩国和日本就解除半导体3种核心材料的出口限制找到了契合点，因此有预测称，将于24日举行的韩日首脑会谈将成为因日本经济报复而恶化的韩日关系的重大分水岭。如果文在寅总统和日本首相安倍晋三就撤销半导体出口限制达成协议，因《韩日军事情报保护协定》有条件延长而进入停战状态的韩日关系有望得到改善。但也有人指出，由于韩日之间在撤回“白色清单”问题上存在差距，所以情况不容乐观。 ○ 韩国：从半导体限制开始逐步解除……日本：“延长军情协定有效期” 青瓦台20日宣布，文在寅总统将分别于23日与中国国家主席习近平、24日与日本首相安倍晋三举行首脑会谈。以韩中日领导人会议为契机举行的此次韩日首脑会谈是今年文在寅总统的最后一次首脑会谈。 预计文在寅总统访华日程的高潮是时隔15个月的韩日首脑会谈。青瓦台高层人士表示：“首脑之间见面，就会产生动力，所以必然会有进展”，“现在（两国间）就3种半导体和白色清单举行了课长、局长级会议，好像有一点进展。” 实际上，韩日两国在文在寅总统与安倍首脑的会晤之前，全力启动外交、贸易当局之间的渠道，正在进行最后阶段的秘密接触。韩日正在试图就限制出口问题阶段性地达成协议。这是因为，日本如果要撤回把韩国排除在“白色清单”之外的措施，需要经过内阁会议（国务会议）的讨论决定，这需要超过一个月的时间，而日本经济产业省采取的半导体出口限制则可以根据两国的协议立即解除。一名外交消息人士表示：“两国正在推进共同发布方案，在此次首脑会谈上首先取消半导体出口限制，而恢复‘白色清单’将由两国今后后续推进。” 是否能就取消半导体出口限制达成协议，将在22日在北京举行的韩日通商部长会谈中初见分晓。日本政府的立场是，韩国改善出口管理一旦得到确认，就可以撤销出口限制。 但据悉，日方对关于恢复“白色清单”路线图的协议表示为难。日本经济产业相梶山弘志17日表示：“如果两国反复进行对话，可以重新讨论（加强出口限制），但现在不是时候。” 相反，据悉，在此次会谈之前，日本要求韩国延长《韩日军事情报保护协定》的有效期，并修改协定终结的方式。目前，韩日军情协定以一年为单位更新，如果希望终止的国家在结束前90天通知对方即可终止。但韩国政府的立场是，只有日本政府将韩国重新纳入“白色清单”，才能对延长军情协定的期限做出最终结论。 ○ 中韩会谈中可能磋商韩朝铁路、公路连接问题 在韩中首脑会谈中，预计重启朝美间无核化谈判的解决方案和明年习主席访韩将成为核心议题。特别是美国副国务卿兼对朝政策特别代表史蒂芬·比根在韩中日三国的连续访问中没有取得什么成果“空手而回”、年内重启朝美工作磋商前景不明的情况下，预计将讨论防止朝鲜重大挑衅的方案。分析认为，不久前中国与俄罗斯一起在联合国安理会上推进缓和对朝制裁，因此文在寅总统和习近平主席将就南北铁路和公路连接问题交换意见。 习近平主席关于萨德（末段高位区域防御系统）的发言力度也备受关注。习近平主席在去年11月的韩中首脑会谈上称萨德问题为“敏感问题”，在以今年6月的二十国集团（G20）峰会为契机举行的韩中元首会谈中就降低了调门，称之为“韩中间相关问题”。

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