韩电陷入“亏损劳疾”，新安海上风力发电项目8年投资11万亿引发争议. December. 21, 2019 08:34. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 韩国电力公社将从2020年开始投资约11万亿韩元，在全南新安郡建设国内最大规模的海上风力发电园区。建设全南型就业项目海上风力发电园区的目的是提高再生能源比重，增加工作岗位，但由于接连出现赤字，需要上调电费的韩电投资巨额资金是否合适，预计将引发一场争论。 20日，产业通商资源部和韩电、全罗南道在首尔乐天酒店举行了新安地区大规模海上风力发电项目开发签约仪式，并表示，在新安郡荏子岛20~30公里的海上，到2029年为止分3个阶段，建设总规模为8.2GW(千兆瓦)的海上风力发电园区。总事业费是48.5万亿韩元。 韩电将参与其中第一阶段3GW规模的项目，负责海上风力发电园区和输变电设备的建设。第一阶段事业费共20万亿韩元中，韩国电力将负责11万亿韩元。全南道和韩电计划今年与有事业意向的民间企业一起组成财团，明年经过现场检查后于2023年动工。 新安海上风力发电园区是全南道知事金英禄(音)的重点事业。全南8月公开了以建设由劳•社•民•地方自治团体共同参与的大规模海上风力发电园区为内容的“全南型就业模式”，并表示要创造约11万个工作岗位。此前的7月，文在寅总统出席了作为区域经济旅游的一环，包括新安风力发电园区在内的全南“蓝色经济”蓝图宣布仪式。 但由于对项目费用感到负担的民营企业家不愿参与新安海上风力发电园区项目，项目进展缓慢。对此，韩电作为救援投手登场。韩电投资输变电设施等基本基础设施，利用这些设施的民间企业家们将部分事业费用填补给韩电。 政府相关人士表示：“如果韩国电力公社打开事业之门，民间企业初期事业负担金将大幅减少，因此认为事业将会快速进行。” 但是部分人预测说，最近正经历经营恶化的韩电如果为全南的重点事业投资11万亿韩元，费用负担将会加速。韩国电力今年上半年(1~6月)的营业损失超过9000亿韩元，创下了7年来的最大赤字。虽然第三季度(7~9月)扭亏为盈，但营业利润幅度创下2011年以来的最低值，在改善收益性方面吃尽了苦头。 对此，韩电相关人士表示：“预计全部事业费的80%将通过项目融资来筹集，剩下的20%将由合作特殊目的法人(SPC)负担。SPC内韩电预计占股30%左右，实际投资负担金在7000亿韩元左右。” 产业部相关人士表示：“韩国电力公社在研究事业性后，预测到会有收益，因此决定进行投资。”

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