“特朗普弹劾案送交参议院”，民主党磨叽，共和党催促. December. 21, 2019 08:35. by 崔智善记者、金艺允记者 aurinko@donga.com,yeah@donga.com. 美国众议院刚刚通过针对美国总统特朗普的弹劾案，民主党和共和党就大举进入了“弹劾第二回合”。共和党为了摘掉弹劾总统的帽子，民主党为了在参议院获得有利的审理程序，两党因此而对立。明年大选在即，双方展开了激烈的心理战。 《华盛顿邮报》当地时间20日报道说：“众议院议长南希·佩洛西推迟向参议院移交弹劾案后，议会完全瘫痪了。”参议院共和党代表米奇·麦康内尔前一天强烈批评称，“民主党渡过了卢比孔河”。亲特朗普派参议院司法委员会主席林赛·格雷厄姆指出：“这是民主党勒索（extortion）宪法的行为。” 佩洛西回应说，麦康内尔没有保证公正的弹劾审理程序，他是“不良的参议院领导人”。她讽刺说：“虽然我们的开国先人们在制定宪法时推测可能会出现不良总统，但不知道他们是否认为有可能同时出现不良总统和不良参议院领导人。”她还表示：“如果参议院不提出公正的弹劾审判程序，就不会移送弹劾案。”众议院从即日起进入冬季休会期，明年1月7日恢复工作。因此，共和党计划年内在参议院开始弹劾案审判的计划化为泡影。 有分析认为，民主党主张公正的参议院审理程序的原因之一是证人。美国网络媒体“VOX”报道说，民主党希望白宫办公厅主任米克·马尔韦尼、前总统安全事务助理约翰·博尔顿、副总统迈克·彭斯等乌克兰丑闻关键证人在参议院作证。民主党认为，如果这些人作证，即使参议院弹劾案被否决，也能在大选之前给特朗普总统“一记重拳”。 但是民主党的运身范围很窄。据《华尔街日报》报道，在开始弹劾调查时，民主党曾表示，应该阻止特朗普总统在下次大选时再次介入，如果推迟向参议院移交弹劾案，其名分就会被削弱。 还要提防逆风。弹劾案通过后的18日和19日，路透社进行的舆论调查结果显示，回答赞成弹劾特朗普的占42%，回答反对的占46%，反对者盖过了支持者。前总统比尔·克林顿弹劾案在众议院通过时，反而是主导弹劾的共和党遭受逆风，在选举中败北。事实上，19日美国纽约股市三大股指均创下历史新高。分析人士认为，虽然众议院通过了总统弹劾案，但金融市场并未出现动荡。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道说：“华尔街对弹劾相关新闻不以为然。”

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