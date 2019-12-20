特朗普弹劾漩涡……朝核、同盟的不确定性进一步增大. December. 20, 2019 07:38. . 美国众议院18日表决通过了特朗普总统弹劾案。特朗普很不体面地成为美国历史上第三位遭到众议院弹劾的总统。参议院将于明年1月开始审理弹劾案。参议院中，执政党共和党占过半，而弹劾需要三分之二的赞成票，因此通过的可能性非常低，但预计短期内美国国内的政治矛盾和混乱还将持续下去。 由于特朗普总统被弹劾，美国的政局发生了巨大动荡。进而，弹劾漩涡将超越美国国内政治，对全世界产生不小的影响。这次弹劾也是始于迫使乌克兰调查政敌腐败行为的国际丑闻。特朗普一向以不区分国内政治和对外政策的独特算法进行不可预测的政治，弹劾变数势必将进一步提高他今后行动的不可预测性。 弹劾特朗普将对本来就因朝鲜年底的挑衅威胁而变得不稳定性加剧的韩半岛产生不小的影响。随着特朗普总统议事决定的不可预测性增强，韩半岛局势变化的幅度将比以往任何时候都要大，我们必须对此做好准备。眼下，特朗普总统是想要取得外交成果，还是想通过对外攻势来团结支持层，朝美关系将发展成难以估量的“翘翘板”局面。2·28河内朝美首脑会谈之所以破裂，特朗普总统亲信的俄罗斯丑闻听证会产生了不小的影响。因此，年底年初的韩半岛局势也很有可能在最坏的危机和戏剧性的妥协之间摇摆不定。 弹劾风波还将波及同盟悬案堆积如山的韩美关系。驻韩美军防卫费分摊额磋商是对以金额为指标、追求可视性成果的特朗普总统的胃口的考验。特朗普也可能突然打出撤走美军等极端手段。韩国政府要特别警惕，展开先发制人外交，以免让朝核危机、交易甚至是韩美同盟沦落为“赌注”。

한국어