凯莉姐姐和圣诞颂歌的回忆. December. 20, 2019 07:38. by 任熙允记者 imi@donga.com. “怎么搞的,今年还真是没有什么年底的气氛。” 不久前,送年会结束后的路上,A说道。现在,这已经成为每年有人说的话。 “今年真的没有什么年底的气氛。” 漆黑夜晚的帆布之上,A喷出的白皙气息,成了童话书里的注释气球。很快,回忆开始一一挂在那。当然,这是我脑海中的想象。 在想象和回忆中,年底的街道上总是飘荡着圣诞颂歌。卖盗版卡式磁带的路边摊,卖小巧玲珑圣诞卡的文具店,大交叉路口的大型商场门口,都摆着喇叭。“寂静的夜,神圣的夜”“铃儿响叮当”“真开心,救世主来了”……有时候也不一定是如此经典的圣诞颂歌。无论是“Mister two”的《白色的冬天》,还是姜秀智的《独自的冬天》等歌曲,也都以白雪皑皑的街道为背景……就是听不见。响起。飘散。或者是歌声飘荡。这似乎是正确的表达,恰当的描述。至少对于圣诞颂歌来说…… 1、最早,在韩国,圣诞颂歌的黄金时期是20世纪80年代。苦恼着“在白雪之间乘着雪橇,奔跑还是不跑”的永久圣诞颂歌,销量超过了50万张。当代热门搞笑栏目,只要是年底,肯定会以圣诞颂歌展开竞争。金美花、金韩国的《斯里郎夫妇圣诞颂歌》、《尼禄25点》中崔良洛和林美淑的圣诞颂歌,从听觉上将圣诞和喜剧完美结合在了一起。 2、圣诞颂歌的历史始于4世纪的罗马。过了古典音乐的时代,各种圣诞颂歌扑面而来。符合教会和教堂庆祝耶稣诞辰要求的歌曲,是一年不落地需要。近代以来,由19世纪美国作曲家詹姆斯·皮尔庞特创作的《铃儿响叮当》左右了圣诞颂歌世界“王座的游戏”100多年。不管是在家庭、在工作岗位,还是在下雪的战场上,圣诞颂歌都在随风飘荡。 3、但是,终于,它诞生了。1994年11月1日,美国歌手玛丽亚·凯莉发表圣诞颂歌专辑《圣诞快乐(Merry Christmas)》。它打翻了圣诞颂歌的世界、圣诞颂歌的历史。该唱片迄今在全世界卖出了1500万张以上。这是人类历史上最畅销的圣诞颂歌专辑,尤其是收录的歌曲《圣诞节我想要的只有你(All I Want for Christmas is You)》更是“物有所值”。由歌手凯莉和作曲家沃尔特·阿帕纳西耶夫共同创作的这首歌曲,打败了数百年来唱响的圣诞颂歌,堪称人类圣诞颂歌历史的代名词。 4、“最近真的没有什么年底气氛”,这句话的一半左右是“最近真的听不到圣诞颂”的意思。20世纪90年代随身听迅速普及,2000年代MP3格式和网络文件共享、音源服务登场,欣赏音乐成为极其个人的体验。甚至可以说,外出时即使放下钱包,也能随身带着“豆芽(无线耳机)”。街上的音乐失去了力量。 5、难怪昨天有这样的消息。一家移动通信公司决定与音源服务企业联手,在年末一个月内向全国的小工商业者免费提供包括圣诞颂歌在内的音源流媒体服务。首尔市还决定为首尔中区明洞的小规模卖场提供蓝牙音响,并运营环绕首尔主要商圈的“圣诞颂歌卡车”。 6、凯莉的《圣诞节我想要的只有你》21日登上了Billboard单曲排行榜的冠军宝座。令人惊讶的是,这在发布25年来尚属首次。这个新生的圣诞颂歌,每年都在扩大影响。2003年进入电影《真爱至上(Love Actually)》,火苗又大了一些。此后,每年12月,它都会像幽灵一样登上各国排行榜的前列。2017年12月,它一举升至Billboard单曲排行榜的第九位。去年圣诞节前夜,这首歌在音源服务“声田(Spotify)”成为24小时内播放最多的歌曲。一天1080万次。 7、1994年冬天,“凯莉姐姐”本来就是最强的。1993年专辑《音乐盒(Music Box)》凭借名曲《英雄(Hero)》大获成功。据说,凯莉本来认为圣诞颂歌唱片是过时歌手的收款用产品,起初拒绝了唱片公司方面的制作建议。代替单纯的“翻版”,凯莉姐姐决定加入三首原创歌曲。其中之一就是《圣诞节我想要的只有你》。凯莉姐姐的时代过去了,但圣诞颂歌的时代却没有过去。正是实现愿望的季节。

한국어