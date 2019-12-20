安装应用软件，利用智能手机实时获取博物馆和遗址等信息. December. 20, 2019 07:38. by 德国明登=洪锡浩记者 will@donga.com. 德国北莱茵-威斯特法伦州明登市。在千年古都，包括大教堂在内，有很多原样保留文艺复兴风格的建筑物。在大教堂、广场、餐饮店、药店等中世纪风中心街道，游客总是络绎不绝。但即使是第一次来的游客，也完全不用担心。从智能手机上下载名为“明登”的应用软件，可以实时获得旅游所需的几乎所有信息。 2014年，明登市的中心街道铺设了无需付费、注册等的免费网络。2016年，一款名为“Beacon Mile”的应用软件在德国首次上市。Beacon是“指示位置的灯光或信号”的意思，在信息技术(IT)领域，是指近程向智能手机等数码机器使用者发送位置信息、讯息等的通信服务。Beacon Mile以这些技术为基础，提供博物馆、遗址、商店等地区及旅游信息。 从老城区大教堂到博物馆、旧市政府大楼、威悉河畔造船厂，共安装了75个Beacon Mile发送器。发送器向半径70米以内的智能手机上安装的应用软件，以推送信息形式发送包含与设施相关的信息。在安装发送器的所谓“Beacon Mile区间”中行走，就会发现与博物馆、餐厅、公交车站等相关的信息会实时自动到达智能手机上。 从大教堂旁边走过，相关信息到达手机上后，点击信息，可以看到过去的照片、历史、活动等信息。还会对大教堂的旅游亮点、馆藏艺术品和文物等进行详细的讲解。信息还告知了教堂内部参观礼仪等游客需要注意的事项。不仅有德语，还有英语音频解说，外国游客也可以轻松使用。甚至无需与解说员同行。 走在中心街道，想暂时喝点饮料休息一下的时候，也可以用一款应用软件来解决。在应用中选择啤酒、咖啡等菜单的话，会介绍在现有位置最快能到达的餐厅、咖啡厅。靠近餐厅时，会提供菜单、价格、营业时间等信息，有时会提供打折优惠券。从博物馆附近经过，可以获取目前进行的展会信息，在图书馆附近可以看到文化活动、书等相关信息。在公交车站，运行时间表、路线等信息将传送到智能手机上。 明登市相关负责人表示：“如果想要提前看到访问的地方，可以在应用软件中提前查看360度拍摄城市面貌的视频。参考游客和居民的意见，在Beacon Mile中加入更多的生活信息。服务区也将进一步扩大。”

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