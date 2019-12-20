郑恩甫：“不能承担驻海外美军‘准备态势’的经费”. December. 20, 2019 07:38. by 韓基渽 record@donga.com. “就韩国对同盟的贡献进行了说明，并要求予以正当客观的评价。” 担任《韩美防卫费分摊额特别协定》磋商韩国代表的防卫费分摊磋商大使郑恩甫在19日的记者招待会上表示，韩国正在用一种“双轨制”处理法进行应对。可以解释为，按照原有的框架引导防卫费分摊额特别协定磋商，并以购买美国产武器等另外的方式应对美国提高分摊额的压力。 郑恩甫表示：“无法接受（美国要求的）驻海外美军与‘准备态势’有关的经费负担等”，“原则上，我们强烈坚持维持了28年的现行《防卫费分摊额特别协定》框架。”美国磋商代表、国务院高级助理詹姆斯·德哈特在前一天的记者招待会上表示，希望添加现行《防卫费分摊额特别协定》中没有的“准备态势”项目，并由韩国分担驻韩美军循环部署和展开战略资产等与防卫韩国有关的全部费用。 郑恩甫随后又表示：“在就《防卫费分摊额特别协定》进行磋商的同时，还讨论了韩国对同盟的贡献问题。这在很大程度上成为磋商的讨论对象。”这可能是考虑到购买美国产武器等其他为同盟作贡献的方式。郑恩甫还表示，“（防卫费分摊额特别协定）的根据是《驻韩美军地位协定》”，暗示了想要分摊美国所希望的高额分摊费用需要修改《驻韩美军地位协定》的观点。 就德哈特前一天就要求韩国分摊总共50亿美元一事声称“这不是现在关注的数字”，郑恩甫只是表示：“很难对外透露金额。”

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