明年开始仁川机场每小时航班运行次数将从65次增至70次. December. 20, 2019 07:39. by 柳原模 onemore@donga.com. 为了推动外国游客进入韩国，从明年开始仁川国际机场的航班次数(slot，每小时可以运行的航班数)将从每小时65次增加到70次。国土交通部19日表示，包含上述内容的《航空产业竞争力强化方案》在19日召开的国政悬案检查协调会议上确定。 根据强化方案，明年仁川国际机场的航班每小时将增加5次。如果每小时航班运行次数增加5次，每年将增加约1.6万个航班。国土部预测，据此航空公司的年销售额将增加1.2万亿韩元，其中国内航空公司的年销售额将增加7700亿韩元。 考虑到深夜时间段出发•抵达机场的旅客，将扩大运营深夜豪华巴士，并在明年上半年(1~6月)中推出连接航空发票网和韩国铁道公社(korail)发票系统的服务，以改善外国人的铁路预约不便。 通过中国地方机场(北京•上海•广州除外)和国内机场(仁川•金浦除外)之间的通航自由化，激活国际航线(外国人访韩)。此外，仁川机场方面正在推进开通金海至芬兰赫尔辛基(明年7月)、大邱至新加坡路线等中长距离国际航线。

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