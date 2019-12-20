韩国教授团队在世界上首次通过患者“Avatar大脑”查明自闭症发病原因. December. 20, 2019 07:39. by 李眞漢, 全主榮 likeday@donga.com,aimhigh@donga.com. 在杜克-新加坡国立大学(DUKE-NUS)医学院担任生命工学专家的齐贤洙教授(照片)及其带领的研究团队在世界上首次通过培育“患者”的干细胞制造的“Avatar大脑(迷你人工大脑)”，查明了自闭症的发病原因。此前，虽然曾用正常人的细胞制造过大脑，但用从“患者”体内提取的细胞制造“Avatar大脑”，齐教授组是第一个。另外，查明此前从未查明的自闭症的发病原因，并提出治疗方法也是世界首例。此次研究成果刊登在了世界最高权威的科学杂志《科学》最新一期上。 齐教授组培育了从自闭症的一种—天使综合症患者的皮肤和血液中提取的人工多能性干细胞(可以制造多种脏器的干细胞)，制造出了小豆粒大小的Avatar大脑。齐教授组19日还表示，分析结果查明了附着在脑细胞上的特定钾离子频道(通过细胞表面的钾离子的门)比正常人大幅增加的事实。对此，齐教授组在老鼠实验中使用了减少钾离子频道的物质，之后确认了老鼠的天使综合症症状得到了恢复。 人类的大脑过于敏感，因此无法摘除组织，但如果利用Avatar大脑，就可以进行组织检查和多种实验，对治疗脑疾病有很大的帮助。通过此次研究，有望为治疗帕金森氏症、阿尔茨海默病、痴呆等脑疾病的研究打开划时代的突破口。

한국어