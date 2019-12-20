给竞选连任“抹黑”. December. 20, 2019 07:40. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国众议院当地时间18日通过了针对美国总统特朗普“乌克兰丑闻”的弹劾案。特朗普由此承受了成为历史上第三位被众议院弹劾的美国总统的污名。弹劾案很有可能在共和党占多数的参议院弹劾审判中被否决，但随着弹劾风暴的持续，即将在明年迎来大选的美国政局，将出现一段时间的动荡。 众议院当天经过11个小时的讨论，以过半数的赞成票通过了针对有关特朗普总统“乌克兰丑闻”的滥用职权和妨碍议会等两项指控的弹劾条款。有关滥用职权的弹劾条款以230票赞成、197票反对、1票弃权获得通过，妨碍议会的弹劾条款以229票赞成、198票反对、1票弃权获得通过。民主党中有2人对滥用职权条款、3人对妨碍议会条款投出反对票，而共和党197名在职议员全部表示反对，显示了凝聚力。 民主党籍众议院议长南希·佩洛西在弹劾案获得通过后召开记者会表示，“虽然对宪法来说是伟大的一天，但对于美国来说却是悲伤的一天”，“我们今天所做的是守护开国先父们的蓝图和民主主义。”不过，在谈到将弹劾案移交参议院的时间时，佩洛西表示，“在参议院确立公正的弹劾审判程序之前，可能不会提名民主党弹劾审理委员”，暗示可能推迟之后的程序。分析认为，这意味着针对打算在弹劾案移交到参议院后立即否决弹劾案的共和党，民主党希望争取移交时间，把它用作政治筹码直到明年大选开始。 特朗普总统当天在密歇根州巴特克里克进行游说，在弹劾案通过后指责称：“议会的激进左派被嫉妒、憎恶和愤怒所束缚，进行了非法的、党派性的弹劾”，“这是民主党的政治自杀。”他还大声疾呼：“向选民表现出深深的憎恶和轻蔑的民主党，将在明年的选举中付出代价。”白宫也立即发表声明表示：“今天将作为发生最可耻政治事件的日子在我国历史上留名”，“总统确信参议院会通过公正的程序宣布完全无罪，恢复秩序。” 弹劾引起的华盛顿政界的不稳定性，将对包括对朝核谈判在内的外交安保政策产生影响，因此备受关注。朝美无核化谈判和韩美防卫费分摊额磋商等韩半岛相关现案与特朗普总统的再选与否及大选公约相交织，韩国政府也在谨慎观望。

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