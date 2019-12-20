在海外成长的韩国高尔夫特级新星金柱亨. December. 20, 2019 07:40. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我的世界排名一直在上升，真的很神奇。我希望有一天能登上冠军宝座。” 在今年的亚洲巡回赛上表现出色，成为“特级希望之星”的17岁的金柱亨脸上露出了微笑。最近回国的他与Titleist(世界顶级高尔夫用具公司)签订了服装、球杆、用球等赞助合同等，是引领未来韩国高尔夫运动的选手。在本赛季的亚洲巡回赛上他取得了好成绩(冠军1次，3次进入前10名，3次二级赛冠军)，在不到一年的时间里将去年年末第2006位的世界排名提升到了第158位。18日在水原CC见到的他表示：“因为年纪还小，所以有机会学到更多的东西。即使失误，也最好出现在年纪轻的时候。会不断成长。” 本赛季他第三次参加一级巡回赛松下公开赛，以17岁零149天的年龄成为亚洲巡回赛历史上第二年轻的夺冠选手。金柱亨激动地说：“在一级巡回赛上首次夺冠后，想起自己此前打高尔夫的瞬间，我不禁流下了眼泪。” 在首尔出生的他跟随教高尔夫的父亲和经营餐厅的母亲，先后辗转于中国、澳大利亚、菲律宾、泰国等地居住。金柱亨说：“从6岁开始跟着父亲去高尔夫球场打高尔夫。后来我想成为像偶像泰格•伍兹(美国)一样的高尔夫球员，11岁时我决定成为一名职业选手。” 目前居住在泰国的他去年6月在亚洲巡回赛上上演职业比赛处子秀。亚洲巡回赛允许球员满16周岁，韩国职业高尔夫(KPGA)巡回赛允许球员满17周岁就可以打职业生涯。 金柱亨说：“为了尽快体验职业比赛，我选择了从小开始‘直观’(亲自观看)并一直梦想着的亚洲巡回赛。”金柱亨表示，“征战亚洲巡回赛后，自己的下一个大目标就是进军美国职业高尔夫(PGA)巡回赛。我想明年进入世界前100名，直接进入PGA次级巡回赛资格赛(Qualifying Tournament)最终舞台。” 金柱亨虽然与叔叔或父亲辈的职业选手展开竞争，但在本赛季的亚洲巡回赛上，他的平均杆数(68.89杆)、平均小鸟球数(4.63个)都排在第二位。即便如此，他仍然在努力提升自己的高尔夫水平。“在休赛期间，我每周训练6次，每次8个小时左右。为了保持身体状态，还避免吃汉堡或碳酸饮料。还计划增加开球飞行距离(平均280.05码•亚洲巡回赛)。”金柱亨从上月末开始接受女子高尔夫世界第一高真荣的挥杆教练李时宇的指导。金柱亨的经纪公司“team ace sports”代表金相宇表示：“根据李教练的诊断，金柱亨的下肢力量只用了30%左右。如果能够弥补这一不足，那么飞行距离有望明显增加。” 金柱亨的偶像是伍兹、罗里•麦克罗伊(北爱尔兰)、任成宰。他说：“我希望自己能拥有伍兹的终结者气质、麦克罗伊的长打能力、以及任成宰前辈坚持不懈的竞技能力。”明年2月，他将和李时宇、高真荣等一起前往美国进行转地训练。金柱亨说：“我想向高前辈请教克服紧张感的方法。” “最近，高真荣嚼着口香糖克服了紧张”，接着他笑着说，“如果我嘴里有什么东西，应该会很在意。所以我想请教其他的秘诀。” 因在亚洲巡回赛上成功冠军，明年金柱亨将有资格出战KPGA巡回赛韩国公开赛、每日经济公开赛、新韩东海公开赛等。目前还没有KPGA巡回赛参赛经验的金柱亨表示，“想在祖国舞台上夺冠，并借此机会让大家知道在国外一步步成长的‘金柱亨’。”

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